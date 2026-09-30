Sắp diễn ra Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026

Thông tin trên được đại diện Cục Đổi mới sáng tạo công bố tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 30/9, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Trần Trung Tính.

Ông Nguyễn Mai Dương, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển toàn xã hội” thể hiện định hướng khơi dậy tinh thần sáng tạo, thúc đẩy ứng dụng công nghệ và tăng cường kết nối giữa các thành tố trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam.

Đây cũng là dịp để cơ quan quản lý, doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và cộng đồng chia sẻ nguồn lực, kinh nghiệm, cùng góp phần phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia.

Ông Nguyễn Mai Dương, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ tháng 9 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Ảnh: Hà Anh/Mekong ASEAN.

Trong khuôn khổ ngày hội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức 3 nhóm hoạt động chính.

Sáng 4/10 sẽ diễn ra lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia. Chương trình giới thiệu những câu chuyện, kinh nghiệm và kết quả đổi mới sáng tạo của các tập đoàn kinh tế, chuyên gia, nhà khoa học người Việt Nam ở nước ngoài, doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đang mở rộng ra thị trường quốc tế và các dự án sáng tạo tiềm năng của sinh viên. Sự kiện sẽ có sự góp mặt của các hãng công nghệ lớn như Samsung, Google Deepmind và các trường đại học VinUni, Đại học Bách Khoa.

Diễn đàn Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ được tổ chức vào chiều 4/10. Ở chủ đề khoa học và công nghệ, diễn đàn tập trung vào các công nghệ chiến lược. Các doanh nghiệp đang triển khai hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), xây dựng các giải pháp công nghệ chiến lược sẽ tham gia trình bày, chia sẻ tại diễn đàn.

Với đổi mới sáng tạo, các diễn giả sẽ trao đổi về những công cụ tài chính có thể hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo, cùng kinh nghiệm của một số doanh nghiệp trong việc đưa công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, tạo ra sản phẩm và giá trị. Trong lĩnh vực chuyển đổi số, diễn đàn tập trung vào Khung kiến trúc số 1.0 vừa được Chính phủ ban hành và đang được Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các Bộ, ngành, địa phương triển khai.

Ngoài diễn đàn chính, một số chương trình bên lề cũng được tổ chức, gồm diễn đàn của ngành ngân hàng và diễn đàn về đổi mới sáng tạo của vùng Tiểu vùng sông Mekong.

Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm là dịp để cơ quan quản lý, doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và cộng đồng chia sẻ nguồn lực, kinh nghiệm, cùng góp phần phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia. Ảnh: Hà Anh/Mekong ASEAN.

Cũng tại buổi lễ, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ công bố kết quả tính toán Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026. Đây là chỉ số đánh giá tổng thể hiện trạng, năng lực và kết quả đổi mới sáng tạo của các tỉnh, thành phố, qua đó cung cấp cơ sở để các địa phương nhận diện điểm mạnh, điểm yếu, xây dựng và thực thi chính sách, giải pháp phù hợp nhằm khai thác tốt hơn các lợi thế và khắc phục hạn chế.

Cùng với đó là trao Giải thưởng Sáng kiến khoa học và Giải thưởng Sách khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026, nhằm ghi nhận các tổ chức, cá nhân có sáng kiến, giải pháp, công trình và tác phẩm khoa học, công nghệ có giá trị ứng dụng thực tiễn.

Từ ngày 3 - 5/10, không gian triển lãm công nghệ, đổi mới sáng tạo quốc gia (Vietnam InnoShow) 2026 sẽ được tổ chức với quy mô hơn 100 gian hàng. Triển lãm quy tụ các tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ trong nước và quốc tế như Samsung, Meta..., cùng sự tham gia của các định chế tài chính, ngân hàng và tổ chức tín dụng.

Ngày 1/10 hằng năm được Chính phủ quy định là Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia (INNOVATION DAY) của Việt Nam, do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì.