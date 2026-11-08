Sắp diễn ra Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế 2026 tại Hà Nội
Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 21 và 22-11 tại Hà Nội, với gần 100 gian hàng đến từ các cơ quan ngoại giao, địa phương và doanh nghiệp.
Mang chủ đề “Giao lộ Văn hóa - Beyond Flavors”, sự kiện là dịp quảng bá tinh hoa ẩm thực Việt Nam và quốc tế, đồng thời thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường kết nối ngoại giao và lan tỏa tinh thần sẻ chia thông qua các hoạt động thiện nguyện.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/sap-dien-ra-lien-hoan-van-hoa-am-thuc-quoc-te-2026-tai-ha-noi-1764866.html