Sắp diễn ra Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026 tại Hà Nội

Sự kiện do Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn phối hợp với Cục Lễ tân Nhà nước, Vụ Thông tin và Báo chí, Báo Thế giới và Việt Nam cùng các cơ quan của Bộ Ngoại giao tổ chức.

Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế là một trong những sự kiện thường niên nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa, ẩm thực giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế, thu hút sự tham gia ngày càng đông đảo của các Đại sứ quán, Trung tâm Văn hóa nước ngoài, các Sở Ngoại vụ đại diện cho các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp và các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao.

Ban tổ chức chia sẻ thông tin các hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2026

Thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, ẩm thực, sự kiện góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt quan hệ hợp tác, thúc đẩy ngoại giao văn hóa, đồng thời tạo sự gắn kết giữa các cơ quan ngoại giao nước ngoài với hệ thống Sở Ngoại vụ địa phương.

Với chủ đề “Giao lộ văn hóa - Beyond Flavors”, Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026 không chỉ là dịp tôn vinh, quảng bá những giá trị đặc sắc của văn hóa ẩm thực Việt Nam và thế giới, mà còn mở ra cơ hội thúc đẩy ngoại giao văn hóa, mở rộng hợp tác quốc tế, lan tỏa hình ảnh Việt Nam thân thiện, sáng tạo và hội nhập.

Mang tinh thần “Beyond Flavors” - vượt lên trên những hương vị, Liên hoan hướng tới việc khám phá những câu chuyện, bản sắc và giá trị văn hóa được gửi gắm qua từng món ăn, qua đó tạo nên không gian giao lưu đa văn hóa giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Bên cạnh đó, Liên hoan tiếp tục phát huy những giá trị nhân văn thông qua các hoạt động thiện nguyện khi phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi toàn bộ số tiền được các mạnh thường quân, cá nhân ủng hộ tới các địa phương, đơn vị và các nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Sự kiện năm nay được chuẩn bị công phu, với quy mô mở rộng, quy tụ gần 100 gian hàng ẩm thực đến từ các Đại sứ quán, Lãnh sự quán, Trung tâm Văn hóa nước ngoài, các Sở Ngoại vụ địa phương và các doanh nghiệp lớn. Địa điểm tại Khu Ngoại giao Đoàn - 298 Kim Mã, Vạn, Ngọc Hà, Hà Nội.