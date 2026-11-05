Sắp diễn ra Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026

Quang cảnh chương trình gặp gỡ thông tin báo chí

Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tếlà một trong những sự kiện thường niên thúc đẩy giao lưu văn hóa và ẩm thực giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế, thu hút sự tham gia ngày càng đông đảo của các Đại sứ quán, Trung tâm Văn hóa nước ngoài, các Sở Ngoại vụ đại diện các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp và các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao.

Thông tin tại chương trình gặp gỡ thông tin báo chí về Liên hoan Văn hoá Ẩm thực Quốc tế 2026, Ban Tổ chức cho biết Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026, với chủ đề Giao lộ Văn hóa - Beyond Flavors, không chỉ là dịp tôn vinh, quảng bá những giá trị đặc sắc của văn hóa ẩm thực Việt Nam và thế giới, mà còn là cơ hội để thúc đẩy ngoại giao văn hóa, mở rộng hợp tác quốc tế và lan tỏa hình ảnh Việt Nam thân thiện, sáng tạo, hội nhập.

Với tinh thần vượt lên trên những hương vị, Liên hoan hướng tới việc khám phá những câu chuyện, bản sắc và giá trị văn hóa được gửi gắm qua từng món ăn, tạo nên không gian giao lưu đa văn hóa giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế. Sự kiện năm nay được chuẩn bị công phu, quy mô mở rộng, với gần 100 gian hàng ẩm thực đến từ các Đại sứ quán, Lãnh sự quán, Trung tâm Văn hóa nước ngoài và các Sở Ngoại vụ địa phương cùng các doanh nghiệp lớn.

Các đại biểu tham dự chương trình

Theo Ban Tổ chức, Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026 nhận được sự quan tâm, đồng hành của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.

Đặc biệt, sự quan tâm và đồng hành của Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Ngô Phương Ly góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần kết nối và thông điệp về văn hóa, hòa bình, hữu nghị mà chương trình hướng tới, đồng thời góp phần nâng cao ý nghĩa và sức lan tỏa của Liên hoan trong cộng đồng ngoại giao, người dân và du khách quốc tế.

Đồng thời, Liên hoan Văn hóa ẩm thực Quốc tế 2026 tiếp tục phát huy giá trị nhân văn của chương trình, thông qua việc phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi toàn bộ số tiền được các mạnh thường quân, cá nhân ủng hộ tới các địa phương, đơn vị và cá nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại chương trình gặp gỡ thông tin báo chí, Trưởng Bộ phận truyền thông, Đại diện Ban Tổ chức Lương Hoàng Giáp cho biết Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế năm 2026, với chủ đề “Giao lộ Văn hóa - Beyond Flavors” mang ý nghĩa tôn vinh ẩm thực như một hành trình của cảm xúc và sự kết nối, nơi mỗi món ăn không chỉ đơn thuần mang đến những hương vị đặc trưng mà còn kể câu chuyện về văn hóa, lịch sử và bản sắc của mỗi quốc gia.

Với sự tham gia dự kiến của gần 100 gian hàng đến từ các Đại sứ quán, cơ quan đại diện nước ngoài, các tổ chức quốc tế cùng các sở, ban, ngành và địa phương, Liên hoan năm nay hứa hẹn sẽ tạo nên một không gian giao lưu văn hóa đa sắc màu, nơi tinh hoa ẩm thực Việt Nam và quốc tế cùng hội tụ, kết nối và lan tỏa.

Nhấn mạnh đến những điểm nhấn của ẩm thực tại lễ hội năm nay, Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Ninh Bình Lê Thị Thiết khẳng định liên hoan năm nay đặc biệt chú trọng đến việc tôn vinh những giá trị văn hóa ẩm thực Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế. Trong những năm qua, ẩm thực Việt Nam ngày càng được đánh giá cao trên thị trường quốc tế và có nhiều món ăn được vinh danh, xếp hạng ở những vị trí ấn tượng.

Liên hoan sẽ quy tụ các nghệ nhân tinh hoa văn hóa ẩm thực Việt Nam, những đầu bếp từng đạt giải thưởng quốc tế, các siêu đầu bếp trong nước, cùng những đầu bếp trẻ đang nỗ lực sáng tạo, gìn giữ và lan tỏa các câu chuyện văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Theo bà Lê Thị Thiết, tại Liên hoan, các đầu bếp sẽ trực tiếp tham gia trình diễn, quảng diễn tại sự kiện, giới thiệu kỹ thuật chế biến, nguyên liệu và những câu chuyện văn hóa gắn với từng món ăn.

Thông qua sự tham gia của các nghệ nhân và làng nghề, liên hoan sẽ tạo nên một không gian thể hiện đúng bản sắc văn hóa ẩm thực Việt Nam thông qua các di sản ẩm thực truyền thống.

Không chỉ giới thiệu món ăn, liên hoan cũng chú trọng truyền tải những giá trị sâu sắc hơn của văn hóa ẩm thực, từ kỹ thuật chế biến, cách lựa chọn nguyên liệu, sử dụng các loại gia vị đặc trưng của Việt Nam cho đến lịch sử hình thành và những câu chuyện văn hóa gắn liền với từng vùng miền.

Các nghệ nhân, đầu bếp và siêu đầu bếp sẽ trực tiếp trình diễn, giới thiệu và chia sẻ với công chúng, đặc biệt là bạn bè quốc tế, về nguồn gốc, giá trị và bản sắc của từng món ăn.

Đây cũng là cơ hội để các đầu bếp Việt Nam giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các đầu bếp quốc tế đến từ những quốc gia tham dự Liên hoan, qua đó thúc đẩy sự giao thoa và hội nhập văn hóa ẩm thực.

Bà Lê Thị Thiết nhấn mạnh văn hóa ẩm thực chính là một cầu nối quan trọng của ngoại giao văn hóa, đồng thời là bản sắc giúp Việt Nam khẳng định vị thế vững vàng hơn trên trường quốc tế.

Dự kiến, Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026 diễn ra trong hai ngày từ 21 - 22.11, tại Khu Ngoại giao Đoàn - 298 Kim Mã, Ngọc Hà, TP. Hà Nội. Chương trình sẽ là cầu nối văn hóa - ngoại giao, gắn kết các nền ẩm thực qua từng món ăn, từ hương vị truyền thống đến sáng tạo hiện đại, khẳng định vai trò của ẩm thực trong kết nối hữu nghị và hợp tác quốc tế.