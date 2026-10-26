Sắp diễn ra Lễ phát động phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” trong ngành Công Thương năm 2026 và khởi động Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương”

Hai chương trình được triển khai nhằm khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi của người lao động, cộng đồng doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất, kinh doanh, tổ chức nghiên cứu trong ngành Công Thương; Triển khai phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” trong toàn ngành Công Thương đạt hiệu quả, góp phần lan tỏa nhân rộng các sáng kiến cải tiến gắn với hoạt động của Ngành.

Đồng thời, góp phần triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW và các chủ trương, chương trình, kế hoạch của Đảng, Nhà nước và Bộ Công Thương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thúc đẩy phong trào thi đua gắn với những kết quả cụ thể, thiết thực trong hoạt động của các đơn vị thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương.

Chương trình do Cục Khoa học Công nghệ và chuyển đổi số (Bộ Công Thương) và Tạp chí Công Thương phối hợp với Công đoàn Công Thương Việt Nam thực hiện.

Lễ phát động phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” trong ngành Công Thương năm 2026 và khởi động Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương” diễn ra vào ngày mai, 27/10/2026.

Phong trào “Sáng kiến mỗi ngày”: Lan tỏa sáng kiến từ thực tiễn

Phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” trong ngành Công Thương năm 2026 hướng tới khuyến khích các cá nhân, tập thể chủ động đề xuất, chia sẻ và nhân rộng những sáng kiến cải tiến xuất phát từ thực tiễn công việc, hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh. Các sáng kiến tập trung vào 5 nhóm chủ đề chính.

Thứ nhất, sáng kiến cải tiến điều kiện làm việc, tổ chức lao động và quy trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả, năng suất và chất lượng công việc.

Thứ hai, sáng kiến trong quản trị, quản lý và điều hành doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, góp phần tối ưu hóa quy trình, sử dụng hiệu quả nguồn lực và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Thứ ba, sáng kiến trong đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu và các công nghệ phù hợp nhằm phục vụ sản xuất, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thứ tư, sáng kiến về tiết kiệm năng lượng, sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm phát thải, cải thiện môi trường sản xuất và thúc đẩy sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Thứ năm, các sáng kiến, giải pháp có khả năng ứng dụng, chuyển giao, nhân rộng trong thực tiễn; kết nối sáng kiến với nhu cầu của đơn vị, doanh nghiệp và các tổ chức khoa học, công nghệ nhằm thúc đẩy việc đưa kết quả nghiên cứu, giải pháp công nghệ và đổi mới sáng tạo vào sản xuất, kinh doanh.

Đối tượng tham gia phong trào gồm các tác giả, nhóm tác giả (từ 2 người trở lên) là cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, người lao động trong các đơn vị thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương; cùng các tập thể, doanh nghiệp, đơn vị thuộc lĩnh vực quản lý của ngành.

Các sáng kiến, hoạt động đổi mới sáng tạo được xem xét trong phong trào là những sáng kiến được triển khai từ ngày 1/1/2025 đến hết ngày 30/11/2026. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia bắt đầu từ ngày phát động phong trào đến hết ngày 30/11/2026.

Lễ tổng kết, biểu dương các tập thể, cá nhân có sáng kiến điển hình tiên tiến dự kiến được tổ chức trong tháng 12/2026.

Về cơ cấu khen thưởng, phong trào dự kiến lựa chọn 30 cá nhân có sáng kiến tiêu biểu để vinh danh và đề xuất khen thưởng, trong đó có 15 cá nhân thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, 15 cá nhân thuộc lĩnh vực chuyển đổi số. Bên cạnh đó, 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong tham gia, tổ chức phong trào thi đua cũng được vinh danh, đề xuất khen thưởng.

Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương”: Tìm kiếm giải pháp có giá trị ứng dụng

Nếu phong trào “Sáng kiến mỗi ngày” khuyến khích việc đề xuất và nhân rộng sáng kiến từ thực tiễn công việc, Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương” tập trung phát hiện, lựa chọn và lan tỏa những giải pháp, mô hình hiệu quả trong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thông qua Cuộc thi, các nhóm giải pháp có cơ hội được tập huấn, hoàn thiện phần trình diễn và giới thiệu các mô hình, ứng dụng hiệu quả liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Công Thương. Đồng thời, Cuộc thi góp phần kết nối các chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy ứng dụng các giải pháp vào thực tiễn.

Nội dung dự thi tập trung vào 5 nhóm chủ đề.

Một là, giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả sản xuất, kinh doanh và năng lực cạnh tranh của đơn vị.

Hai là, giải pháp chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn… trong quản trị, sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

Ba là, giải pháp ứng dụng công nghệ xanh, sản xuất thông minh, kinh tế tuần hoàn, sử dụng năng lượng hiệu quả và phát triển bền vững.

Bốn là, các giải pháp, mô hình sáng kiến đổi mới sáng tạo trong quản lý, quản trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp.

Năm là, các giải pháp nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có khả năng áp dụng vào thực tiễn và khả năng thương mại hóa trong các lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương.

Đối tượng dự thi là các đội gồm từ 3 cá nhân trở lên, thuộc cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức có đề xuất, phát triển hoặc triển khai giải pháp về đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Công Thương. Mỗi đơn vị, doanh nghiệp có thể đề cử tối đa 10 đội thi.

Cuộc thi dự kiến lựa chọn từ 10-15 đội tiêu biểu vào vòng tập huấn, hoàn thiện giải pháp trình diễn. Sau quá trình tập huấn và đánh giá, 5 đội thi xuất sắc sẽ được lựa chọn tham gia vòng chung kết.

Cơ cấu giải thưởng dự kiến gồm 1 giải Nhất trị giá 30 triệu đồng, 1 giải Nhì trị giá 20 triệu đồng, 1 giải Ba trị giá 15 triệu đồng và 2 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng. Tổng giá trị tiền thưởng dự kiến là 85 triệu đồng.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia Cuộc thi bắt đầu từ ngày công bố Cuộc thi đến hết ngày 20/11/2026. Vòng chung kết, công bố và trao thưởng dự kiến được tổ chức trong tháng 12/2026.

Trải nghiệm robot công nghệ, khám phá Sảnh thông tin đổi mới sáng tạo

Bên cạnh nội dung phát động hai chương trình, Lễ phát động còn có các hoạt động trải nghiệm công nghệ, trong đó đáng chú ý là sự xuất hiện của hai robot với những chức năng khác nhau, góp phần giới thiệu trực quan về khả năng ứng dụng công nghệ trong tương tác, hướng dẫn và truyền thông.

Robot hình người (Humanoid) được thiết kế để giao tiếp, tương tác và trình diễn, tích hợp cảm biến đa chiều, hỗ trợ nhận diện môi trường và di chuyển linh hoạt. Tại chương trình, robot sẽ giao lưu với khách tham dự, chụp ảnh và biểu diễn trên sân khấu.

Trong khi đó, robot MOIT Innovation sẽ đồng hành cùng chương trình, hướng dẫn khách tham quan tự động, tích hợp trí tuệ nhân tạo, màn hình cảm ứng và các cảm biến thông minh. Robot MOIT Innovation sẽ hỗ trợ khách tìm hiểu chương trình, hướng dẫn đến khu vực trưng bày và tương tác bằng giọng nói.

Bên cạnh đó, khách tham dự có thể tham quan Sảnh thông tin tuyên truyền về hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của Bộ Công Thương, tìm hiểu những kết quả triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, các định hướng phát triển công nghệ chiến lược và hoạt động thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong toàn Ngành. Qua đó, góp phần lan tỏa thông tin, nâng cao nhận thức và thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

Thông qua phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” và Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương” cùng các hoạt động trải nghiệm tại Lễ phát động, Bộ Công Thương hướng tới khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo; thúc đẩy chia sẻ, kết nối và nhân rộng các sáng kiến, giải pháp có giá trị thực tiễn, từng bước hình thành văn hóa đổi mới sáng tạo trong toàn ngành.