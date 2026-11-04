Sắp diễn ra Lễ phát động Cuộc thi sáng tạo truyền thông “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”

Lễ phát động Cuộc thi sáng tạo truyền thông “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” sẽ diễn ra sáng 6/11/2026 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Cuộc thi sáng tạo truyền thông “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) chủ trì, phối hợp với Tạp chí Công Thương tổ chức, thuộc Đề án Phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2026 - 2030.

Phát huy sức sáng tạo của người trẻ trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ, thương mại điện tử và các nền tảng số phát triển mạnh mẽ, phương thức mua sắm, sử dụng dịch vụ và tiếp cận thông tin của người tiêu dùng đang có nhiều thay đổi. Bên cạnh những thuận lợi, người tiêu dùng cũng phải đối mặt với các vấn đề liên quan đến chất lượng hàng hóa, tính minh bạch của thông tin, quảng cáo, bảo vệ thông tin cá nhân và giải quyết tranh chấp trên môi trường số.

Thực tiễn này đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới công tác truyền thông về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, không chỉ cung cấp thông tin mà còn chú trọng trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện rủi ro và khả năng tự bảo vệ cho người dân.

Đặc biệt, thanh niên, sinh viên và nhóm thường xuyên giao dịch trên môi trường số vừa là những người tiêu dùng cần được trang bị kiến thức, kỹ năng, vừa có lợi thế về công nghệ, khả năng sáng tạo và lan tỏa thông tin trên các nền tảng truyền thông hiện đại.

Trên cơ sở đó, Cuộc thi sáng tạo truyền thông “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, hướng tới cộng đồng trẻ, trọng tâm là thanh niên, sinh viên và những người thường xuyên tham gia giao dịch trên môi trường số.

Thông qua Cuộc thi, Ban Tổ chức mong muốn tạo sân chơi để người trẻ chủ động tìm hiểu các vấn đề về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nâng cao kiến thức và kỹ năng tự bảo vệ, đồng thời phát huy khả năng sáng tạo, ứng dụng công nghệ và tư duy truyền thông hiện đại.

Điểm nhấn của Cuộc thi là khuyến khích người tham gia không chỉ tìm hiểu, vận dụng kiến thức vào các tình huống thực tiễn mà còn chủ động đề xuất ý tưởng, xây dựng những sản phẩm truyền thông gần gũi, dễ hiểu, dễ tiếp cận và có khả năng lan tỏa trong cộng đồng.

Ba vòng thi kết hợp kiến thức, thực hành và sáng tạo truyền thông

Theo Kế hoạch, Cuộc thi gồm 3 vòng thi chính, kết hợp hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Vòng thi “Hiểu đúng về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” được tổ chức trực tuyến với các câu hỏi trắc nghiệm kiến thức và lựa chọn phương án xử lý tình huống về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nội dung tập trung vào những vấn đề thường gặp trong đời sống tiêu dùng, giúp người tham gia củng cố kiến thức, nâng cao khả năng nhận diện và xử lý các tình huống thực tế.

Từ kết quả vòng thi trực tuyến, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn từ 10 - 15 đội tham gia Vòng thi “Thực chiến cùng chuyên gia - Lan tỏa quyền người tiêu dùng”.

Tại vòng thi này, các đội được tập huấn, hướng dẫn và cố vấn bởi các chuyên gia trong lĩnh vực pháp luật, truyền thông, báo chí và marketing; đồng thời xây dựng, hoàn thiện các ý tưởng và sản phẩm truyền thông về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Trên cơ sở đánh giá chất lượng sản phẩm, tính sáng tạo, khả năng ứng dụng và lan tỏa, Ban Tổ chức lựa chọn từ 3 - 5 đội xuất sắc nhất tham gia Vòng Chung kết.

Tại Vòng Chung kết, các đội thi sẽ thể hiện kiến thức pháp luật, kỹ năng xử lý tình huống, năng lực sáng tạo, thuyết trình và bảo vệ kế hoạch truyền thông trước Ban Giám khảo.

Cuộc thi hướng tới việc đưa các nội dung về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đến gần hơn với công chúng thông qua những hình thức truyền thông mới, đồng thời khuyến khích người trẻ chủ động tham gia sáng tạo và lan tỏa thông tin hữu ích.

Lễ phát động diễn ra ngày 6/11/2026 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ chính thức mở đầu cho các hoạt động của Cuộc thi, qua đó khuyến khích sự tham gia của thanh niên, sinh viên và cộng đồng trong việc nâng cao nhận thức, hình thành thói quen tiêu dùng an toàn, thông minh và có trách nhiệm.