Sắp diễn ra lễ hội Văn hoá Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai sẽ diễn ra từ ngày 1 - 4/10 tại Hoàng thành Thăng Long, với chủ đề “Hội tụ di sản – Kiến tạo tương lai”, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO.

Năm nay, lễ hội có sự tham gia của 50 quốc gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp. Các hoạt động tập trung vào giao lưu văn hóa, giới thiệu di sản, nghệ thuật, ẩm thực và những giá trị văn hóa đặc trưng của các quốc gia.

Phần trình diễn của các nghệ sĩ nước ngoài tại Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất. Ảnh: VGP.

Trong khuôn khổ lễ hội có 45 không gian văn hóa và 35 gian ẩm thực. Chương trình chiếu phim có 18 quốc gia đăng ký tham gia; không gian thời trang có 19 quốc gia gửi trang phục truyền thống. Bên cạnh đó, 20 đoàn nghệ thuật quốc tế sẽ tham gia các chương trình biểu diễn trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Một trong những nội dung mới của lễ hội năm nay là khu vực “Lan tỏa sáng tạo từ di sản – Festival Games Quốc tế”, kết nối các giá trị lịch sử, văn hóa với công nghệ và công nghiệp sáng tạo. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu, phát hành và vận hành các trò chơi điện tử lấy cảm hứng từ lịch sử, văn hóa Việt Nam.

Công chúng có thể trải nghiệm các trò chơi, khám phá di sản qua hình thức tương tác hiện đại, cùng các hoạt động hoá trang (cosplay), trình diễn vũ đạo từ game Audition và hiệu ứng màn hình LED.

Bên cạnh đó, các chương trình nghệ thuật, ẩm thực, thời trang, điện ảnh và giao lưu văn hóa được tổ chức nhằm tạo không gian để các đoàn quốc tế giới thiệu bản sắc và di sản của mình, đồng thời tìm hiểu văn hóa Việt Nam.

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai được kỳ vọng tạo điểm nhấn văn hóa đối ngoại nổi bật trong năm 2026, thu hút sự quan tâm của công chúng, truyền thông trong nước và quốc tế. Lễ hội góp phần đưa Hà Nội - thành phố sáng tạo của UNESCO, trở thành điểm gặp gỡ của những sắc màu văn hóa thế giới, nơi những giá trị truyền thống được tôn vinh, những sáng tạo mới được lan tỏa và những nhịp cầu hữu nghị giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế ngày càng được bền chặt.

Hà Anh