Sắp diễn ra Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026

Các đợ vị tham gia trung bày tại Lễ hội đồ uống Hà Nội năm trước. Ảnh: Hà Trần

Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026 với chủ đề “Hà Nội - Tinh hoa đồ uống Việt” dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 11/10 tại Công viên Thiên văn học, phường Dương Nội. Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức.

Theo Ban tổ chức, sự kiện này được triển khai nhằm khai thác, phát huy và tôn vinh ngành đồ uống cùng những giá trị văn hóa gắn liền với phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch. Lễ hội cập nhật xu hướng mới của ngành thực phẩm, đồ uống, nhà hàng, khách sạn; đồng thời ứng dụng trí tuệ nhân tạo nâng cao trải nghiệm khách hàng và phát triển mô hình F&B kết hợp văn hóa truyền thống với công nghệ.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc diễn ra từ 19h30 đến 20h30 ngày 9/10 và lễ bế mạc tổ chức từ 17h30 đến 18h30 ngày 11/10.

Lễ hội được thiết kế theo mô hình không gian mở trên quy mô khoảng 4.500m², kết hợp trưng bày, trải nghiệm, giao lưu và kết nối với bốn không gian chuyên đề chính. Không gian Bia - Rượu giới thiệu các sản phẩm bia, rượu truyền thống, hiện đại, rượu làng nghề và đặc sản vùng miền, kết hợp giao lưu với nghệ nhân cùng các hoạt động ẩm thực.

Không gian Trà tái hiện nghệ thuật thưởng trà của người Việt và người Hà Nội qua các sản phẩm như trà Tân Cương Thái Nguyên, Phúc Long, Shan Tuyết, Atiso Đà Lạt, trà sen Tây Hồ, trà thảo mộc và trà OCOP, đi kèm trải nghiệm trà đạo, trình diễn pha trà. Không gian Cà phê thể hiện sự giao thoa văn hóa qua các hình thức pha chế phin, cà phê trứng, espresso và các workshop chuyên đề. Không gian Nước trái cây và đồ uống sáng tạo giới thiệu các sản phẩm nước ép, sinh tố, kombucha, mocktail, cocktail sử dụng nguyên liệu nông sản Việt Nam cùng các buổi trình diễn của bartender.

Trong khuôn khổ sự kiện, Sở Du lịch dự kiến xây dựng và giới thiệu “Bản đồ du lịch đồ uống Hà Nội” tích hợp mã QR cung cấp thông tin điểm đến. Đây là cơ sở để hình thành các tour, tuyến chuyên đề, kết nối điểm đến đồ uống với hoạt động tham quan văn hóa, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng combo du lịch - ẩm thực - lưu trú.

Lễ hội cũng hướng tới phát triển các tour tham quan, trải nghiệm tại làng nghề sản xuất rượu, trà, cà phê và cơ sở chế biến đặc trưng, giúp du khách tìm hiểu lịch sử, quy trình sản xuất và thưởng thức sản phẩm tại chỗ.

Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 50.000 lượt khách cùng sự tham gia gian hàng của khoảng 80-100 đại diện doanh nghiệp, làng nghề, đơn vị du lịch, ẩm thực, nhà hàng và một số tổ chức, doanh nghiệp quốc tế. Thông qua sự kiện này, thành phố Hà Nội từng bước xây dựng thương hiệu lễ hội chuyên đề về đồ uống mang tính định kỳ, hướng tới trở thành sản phẩm sự kiện đặc trưng của du lịch Thủ đô trong giai đoạn 2026-2030.