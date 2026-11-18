Chương trình khai mạc diễn ra tối 21/11 tại Bảo tàng Hà Nội, với chương trình nghệ thuật “Hà Nội bốn mùa”. Các nghệ nhân, người mẫu và nghệ sĩ sẽ tham gia trình diễn 9 bộ sưu tập áo dài của các nhà thiết kế La Hằng, Lan Anh (La Sen Vũ), Quang Huy, Viết Bảo, Quyên Nguyễn, Tạ Linh Nhân, Lưu Quỳnh Lan (Lan OZ), Hoa hậu Ngọc Hân và nghệ nhân Nghiêm Văn Đạt.

Sáng 22/11, khoảng 1.300 thành viên của Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam và Bách Hoa Bộ Hành dự kiến diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm. Trong đoàn diễu hành, khoảng 500 nam giới sẽ mặc áo dài để tham gia xác lập kỷ lục Người Việt toàn cầu về số lượng nam giới mặc áo dài nhiều nhất. Chương trình Diễu hành Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam thực hiện.

Trong suốt ba ngày lễ hội, khuôn viên Bảo tàng Hà Nội sẽ có 4 không gian trưng bày và trải nghiệm về áo dài và nghề thủ công truyền thống. Ảnh: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội.

Cũng trong ngày 22/11, tại Bảo tàng Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình đồng diễn áo dài “Phụ nữ Thủ đô hội nhập và phát triển” với chủ đề “Phụ nữ Thủ đô – Tự hào áo dài – Lan tỏa văn hóa Việt”.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức sẽ trao giải cuộc thi ảnh trực tuyến “Phụ nữ Thủ đô check-in với áo dài” và tặng áo dài cho 50 nữ sinh có nhiều nỗ lực trong học tập thông qua chương trình “Tặng áo dài – chắp cánh ước mơ xanh”. Các hoạt động khác gồm trình diễn áo dài kết hợp biểu diễn nghệ thuật, hướng dẫn nhảy dân vũ và biểu diễn “Vũ điệu kết đoàn”.

Tối 22/11, vòng chung kết cuộc thi thiết kế áo dài “Nét đẹp truyền thống – Hơi thở đương đại” sẽ diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội. Sinh viên ngành thiết kế của 5 trường đại học trên địa bàn thành phố sẽ giới thiệu 10 bộ sưu tập. Mỗi bộ sưu tập thể hiện một cách khai thác chất liệu truyền thống bằng ngôn ngữ thiết kế đương đại.

Lễ hội còn có chương trình thời trang nghệ thuật “Mầm Di sản” do nhà thiết kế Nhật Thực phối hợp với các câu lạc bộ nghệ thuật thiếu nhi thực hiện. Các em thiếu niên, nhi đồng sẽ trực tiếp trình diễn những bộ sưu tập áo dài dành cho lứa tuổi mình, qua đó tìm hiểu về trang phục truyền thống và văn hóa Thăng Long – Hà Nội.

Tại lễ bế mạc tối 23/11, công chúng sẽ được xem các bộ sưu tập của nhà thiết kế Nhật Thực và các nhà thiết kế thuộc Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam, gồm Trung Beret, Hương Beful, Cao Thu Vân, Hàn Phượng và Phùng Thu Thủy.

Trong suốt ba ngày lễ hội, khuôn viên Bảo tàng Hà Nội sẽ có 4 không gian trưng bày và trải nghiệm về áo dài và nghề thủ công truyền thống. Tại không gian làng nghề, du khách có thể gặp gỡ nghệ nhân đến từ Trạch Xá, Vạn Phúc và Mỹ Đức, trực tiếp quan sát kỹ thuật may đo, dệt vải và các công đoạn làm nên một chiếc áo dài. Qua phần trình diễn của nghệ nhân, người xem có dịp tìm hiểu về chất liệu, kỹ thuật và kinh nghiệm được người thợ gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Các khu vực còn lại trưng bày bộ sưu tập của các nhà thiết kế và thương hiệu áo dài, phụ kiện, trang sức, sản phẩm thủ công và đặc sản Thủ đô. Tại đây còn có không gian sáng tạo của sinh viên các trường đại học và khu trưng bày của Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam.

Người dân và du khách có thể tự tay làm đồ thủ công, chế tác trang sức, vẽ tranh trên áo dài hoặc thử kỹ thuật thêu, đính kết trang trí. Xen kẽ các buổi thực hành là hoạt động thưởng trà, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, trò chơi dân gian và chụp ảnh lưu niệm.

Hà Anh