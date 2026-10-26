Sắp diễn ra hội thảo về bao bì và công nghệ thực phẩm thế hệ mới

Hội thảo khoa học về bao bì và công nghệ thực phẩm thế hệ mới do Hội Khoa học kỹ thuật an toàn thực phẩm Việt Nam (VINAFOSA) phối hợp với Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (NIFC), Công ty Cổ phần Tetra Pak Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn TH tổ chức sẽ diễn ra ngày 28/10 tại Hà Nội. Hội thảo là một trong những hoạt động trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 25 năm thành lập (VINAFOSA) dự kiến quy tụ khoảng 250 đại biểu đến từ các bộ, ngành, cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học, hiệp hội, doanh nghiệp và cơ quan báo chí.

Chủ đề của hội thảo là “Bao bì và công nghệ thực phẩm thế hệ mới đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm và phát triển kinh tế tuần hoàn”. Các đại biểu sẽ tập trung thảo luận những vấn đề cấp thiết như hoàn thiện quy chuẩn, kiểm soát nguy cơ từ vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, ứng dụng công nghệ đồng bộ trong sản xuất, phát triển bao bì xanh và nhận diện rủi ro pháp lý.

Nội dung hội thảo được triển khai qua năm tham luận chuyên sâu đến từ đại diện Cục An toàn thực phẩm, NIFC, Tetra Pak, Tập đoàn TH và VINAFOSA. Bên cạnh đó, phiên tọa đàm cấp cao với chủ đề “Hoàn thiện hệ sinh thái sản xuất thực phẩm an toàn và bền vững tại Việt Nam” tiếp tục đi sâu vào các giải pháp quản lý, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong doanh nghiệp.

Theo Ban tổ chức, trước yêu cầu bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng ngày càng cao, an toàn thực phẩm cần được bảo đảm xuyên suốt toàn bộ chuỗi sản xuất, chế biến, bao gói, bảo quản và phân phối; trong đó, bao bì xanh đóng vai trò quan trọng khi vừa phải bảo đảm tính an toàn, vừa đáp ứng hiệu quả sử dụng tài nguyên cùng khả năng tái chế trong thực tế.

Các chuyên gia cho rằng, vai trò của bao bì trong việc bảo vệ chất lượng, bảo đảm an toàn sản phẩm, nâng cao giá trị thương hiệu và tối ưu hóa hoạt động sản xuất, phân phối. Trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường, doanh nghiệp cần tập trung tối ưu hóa vật liệu, giảm trọng lượng bao bì nhưng vẫn bảo đảm chất lượng, an toàn; tăng cường khả năng thu gom, tái chế, tái sử dụng; đồng thời đẩy mạnh tự động hóa và số hóa công nghệ đóng gói nhằm nâng cao năng suất, giảm hao hụt và tiết kiệm năng lượng, nước cùng các nguồn lực khác.

Do đó, đổi mới bao bì cần được xem xét trên toàn bộ vòng đời sản phẩm, gắn với nhu cầu người tiêu dùng, tiêu chuẩn thị trường và yêu cầu xuất khẩu. Quá trình này đòi hỏi sự phối hợp giữa doanh nghiệp thực phẩm, nhà cung cấp bao bì, đơn vị công nghệ, tổ chức nghiên cứu và cơ quan quản lý nhà nước.

Thành lập từ năm 2001, qua 25 năm hoạt động, VINAFOSA đã tích cực tham gia phổ biến kiến thức, đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, đồng thời kết nối giới khoa học, cơ quan quản lý với cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Sự kiện kỷ niệm 25 năm thành lập Hội là mốc quan trọng để đơn vị nhìn lại chặng đường phát triển, tri ân các tập thể, cá nhân đóng góp xuất sắc và xác định phương hướng hoạt động giai đoạn mới gắn với chuyển đổi số và kinh tế xanh.

Sự kiện kỳ vọng thúc đẩy đối thoại chuyên môn, tăng cường phối hợp giữa các bên liên quan nhằm đưa giải pháp khoa học vào thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý, năng lực tuân thủ của doanh nghiệp và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.