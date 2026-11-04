Sắp diễn ra Hội thảo 'Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong quản trị tài chính'

Hội thảo “Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong quản trị tài chính” là diễn đàn khoa học nhằm kết nối các nhà nghiên cứu, nhà quản lý, chuyên gia công nghệ và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính tại Việt Nam.

Hội thảo dự kiến thu hút sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, đại diện các cơ quan tài chính, ngân hàng, doanh nghiệp, tổ chức nghề nghiệp, đơn vị công nghệ cùng nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên quan tâm đến lĩnh vực AI và quản trị tài chính.

Các nội dung trao đổi tập trung vào những vấn đề có tính thời sự và giá trị ứng dụng cao, bao gồm: nền tảng AI và dữ liệu lớn phục vụ quản trị tài chính; ứng dụng AI trong quản lý tài chính công và hoạch định chính sách tài khóa; quản trị tài chính doanh nghiệp, ngân hàng và đầu tư; đổi mới hoạt động kế toán, kiểm toán và kiểm soát nội bộ; quản trị dữ liệu, an toàn thông tin, đạo đức AI và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý; phát triển nguồn nhân lực và chia sẻ kinh nghiệm triển khai AI trong thực tiễn.

Điểm nhấn của Hội thảo là sự kết nối giữa nghiên cứu khoa học và yêu cầu thực tiễn. Thông qua các tham luận, báo cáo nghiên cứu và trao đổi chuyên môn, các đại biểu sẽ cùng phân tích cơ hội, thách thức trong ứng dụng AI và dữ liệu lớn, nhận diện những vấn đề đặt ra về chất lượng dữ liệu, tính minh bạch, khả năng giải thích của mô hình AI, bảo vệ quyền riêng tư và quản trị rủi ro công nghệ.

Trên cơ sở đó, Hội thảo hướng tới đề xuất các giải pháp thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng quản trị và hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong nền kinh tế số.

Hội thảo cũng là cơ hội tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác giữa các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp; thúc đẩy chia sẻ tri thức, kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu và các mô hình ứng dụng công nghệ có giá trị. Những bài viết phù hợp với chủ đề, đáp ứng yêu cầu học thuật và được chấp nhận sau phản biện sẽ được biên tập, công bố trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học của Học viện Tài chính theo thông tin trong thư mời viết bài.

Với chủ đề mang tính thời sự, định hướng liên ngành và gắn liền với yêu cầu thực tiễn, Hội thảo “Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong quản trị tài chính” hứa hẹn tạo nên diễn đàn trao đổi học thuật có ý nghĩa, góp phần lan tỏa tri thức, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đóng góp những luận cứ khoa học, giải pháp ứng dụng công nghệ phục vụ quá trình hiện đại hóa ngành tài chính trong kỷ nguyên số.