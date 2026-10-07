Sắp diễn ra hội thảo khoa học về phát triển văn hoá, thể thao trong đô thị tại TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh sắp tổ chức Hội thảo khoa học về phát triển văn hóa, thể thao trong đô thị

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với điểm cầu chính tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, dự kiến thu hút khoảng 200 đại biểu. Đây là dịp để các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý và những người hoạt động thực tiễn cùng trao đổi, phân tích những vấn đề đặt ra trong phát triển văn hóa, thể thao gắn với quá trình phát triển đô thị hiện đại.

Nội dung thảo luận tập trung vào các cơ chế, chính sách liên quan trong Luật Phát triển đô thị và Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa; thực trạng thiết chế, không gian văn hóa - thể thao; phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo, kinh tế ban đêm, kinh tế thể thao và bảo tồn di sản. Bên cạnh đó, các đại biểu sẽ trao đổi về giải pháp huy động nguồn lực xã hội, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm, mô hình, sáng kiến hiệu quả từ TP. Hồ Chí Minh và các địa phương.

Thông qua các tham luận và ý kiến trao đổi tại hội thảo, Ban Tổ chức kỳ vọng sẽ bổ sung những luận cứ thực tiễn cho quá trình hoàn thiện chính sách, pháp luật, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Hội thảo cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11) và chuỗi hoạt động hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), qua đó góp phần lan tỏa nhận thức về vai trò của văn hóa, thể thao và quyền thụ hưởng văn hóa của người dân trong giai đoạn phát triển mới.