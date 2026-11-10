Sắp diễn ra Hội thảo khoa học quốc gia ‘Thị trường chứng khoán Việt Nam 2026’

Ngày 18/11 tới tại TP.HCM, Trường đại học Tôn Đức Thắng phối hợp Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán Việt Nam (VASB), Hội thành viên độc lập hội đồng quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VNIDA) và Viện phát triển kinh tế số Việt Nam (VIDE) tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Thị trường chứng khoán Việt Nam 2026” (VCSM 2026): Ba thập niên kiến tạo – Vị thế mới, động lực phát triển mới” không chỉ nhằm tổng kết chặng đường ba thập niên mà còn kiến tạo một diễn đàn tri thức, đối thoại và kết nối các chủ thể của thị trường trong giai đoạn phát triển mới.

Sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống ngành chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 – 28/11/2026), đồng thời đánh dấu giai đoạn phát triển mới của thị trường sau khi FTSE Russell xác nhận nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging), có hiệu lực từ ngày 21/9/2026.

Sau ba thập niên hình thành và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam từng bước khẳng định vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế, góp phần phân bổ nguồn lực, thúc đẩy minh bạch và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

Tuy nhiên, vị thế mới cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn về chất lượng hàng hóa, tính minh bạch, năng lực quản trị doanh nghiệp và khả năng bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư.

Trong bối cảnh đó, VCSM 2026 được tổ chức nhằm tạo diễn đàn kết nối các nhà khoa học, cơ quan quản lý, chuyên gia và thành viên thị trường, trao đổi những vấn đề đặt ra đối với sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam.

VSMF 2026 gồm các chủ đề “Định hình vị thế mới – Nâng chuẩn toàn diện và phát triển chiều sâu thị trường chứng khoán Việt Nam". Ngoài ra còn có Báo cáo toàn cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tập trung hệ thống hóa các cấu phần thị trường, dữ liệu, hoạt động của các định chế và những vấn đề phát triển thị trường theo chuẩn biên tập quốc tế.

Một hoạt động khác là chương trình Đánh giá niềm tin thị trường chứng khoán Việt Nam, hướng đến khuyến khích các chuẩn mực chuyên nghiệp, minh bạch và trách nhiệm trên thị trường.

Theo ban tổ chức, sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán không chỉ phụ thuộc vào quy mô vốn hóa, thanh khoản hay số lượng doanh nghiệp niêm yết, mà còn đòi hỏi nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, trách nhiệm giải trình và bảo vệ quyền lợi cổ đông.

Đây cũng là những vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình tiếp cận nguồn vốn dài hạn, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập thị trường vốn quốc tế.

Các diễn giả tham gia VSMF 2026 như ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước; TS. Nguyễn Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; ông Nguyễn Sinh Dũng Thắng, Chủ tịch Hội thành viên độc lập HĐQT Doanh nghiệp Việt Nam;

TS. Đặng Tài An Trang, Phó tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX); Bà Trần Anh Đào, Trưởng ban kiểm soát Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE); ông Hoàng Việt Anh, Tổng giám đốc Công ty chứng khoán LPS, ông Nguyễn Ngọc Tươi, Phó tổng giám đốc Công ty chứng khoán NH Việt Nam,...

Hội thảo dự kiến bắt đầu lúc 13h ngày 18/11/2026, tại Trường đại học Tôn Đức Thắng, số 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, TP.HCM.

Thông tin chi tiết về Hội thảo khoa học quốc gia ‘Thị trường chứng khoán Việt Nam 2026’: vcsm.tdtu.edu.vn