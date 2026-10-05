Sắp diễn ra Hội thảo khoa học cấp Quốc gia về phát huy giá trị văn hóa Việt Nam

Quang cảnh buổi gặp mặt báo chí. Ảnh: VPQH

PGS. TS Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; đồng chí Nguyễn Văn Hiển, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; PGS.TS, Trung tướng Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân (Bộ Công an); Đại tá Mai Xuân Thảo, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đồng chủ trì buổi gặp mặt.

Theo Ban tổ chức, Hội thảo là diễn đàn để tham vấn ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, kinh tế, chính trị về phát huy giá trị văn hoá đất nước thành động lực quan trọng để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới…

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt báo chí. Ảnh: VPQH

Theo dự kiến, Hội thảo sẽ được tổ chức vào ngày 10/10/2026, tại Hội trường Thăng Long, Nhà Quốc hội. Lãnh đạo Quốc hội sẽ tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội thảo. Tham dự Hội thảo có khoảng 200 đại biểu là đại diện các cơ quan Đảng và Nhà nước; lãnh đạo các cơ quan Quốc hội, các Bộ, Ban, ngành liên quan; đại diện lãnh đạo lực lượng vũ trang; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố trọng điểm; đại diện lãnh đạo các học viện, trường đại học khối khoa học xã hội và nhân văn; các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, văn hoá, điện ảnh...

Hội thảo gồm 2 phần: tham luận và thảo luận

Phần tham luận, Hội thảo sẽ nghe phát biểu khai mạc của lãnh đạo Ủy ban Văn hóa và Xã hội, phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Quốc hội, báo cáo đề dẫn của lãnh đạo Học viện Chính trị Công an nhân dân, báo cáo của các bộ, ngành Trung ương và địa phương, tham luận của các chuyên gia về chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hoá, kinh tế, chính trị.

PGS. TS Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội giới thiệu mẫu Kỷ yếu của Hội thảo. Ảnh: VPQH

Phần thảo luận, Hội thảo trao đổi, thảo luận tập trung vào 3 nhóm nội dung chính:

Làm rõ những quan điểm đột phá về phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam;

Thực trạng và những bất cập trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá gắn với bảo vệ an ninh văn hóa;

Kiến nghị hoàn thiện chính sách, khơi thông nguồn lực, tạo xung lực mới cho phát triển văn hóa.

PGS.TS, Trung tướng Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân (Bộ Công an) phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: VPQH

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được sự quan tâm của các cơ quan, tổ chức, các chuyên gia, các nhà khoa học với 68 bài tham luận công phu, giàu ý nghĩa lý luận và thực tiễn. Nội dung các tham luận tập trung 3 nhóm nội dung:

Nội dung 1: Những quan điểm đột phá về phát triển, phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Nội dung 2: Thực trạng những “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và những vấn đề đặt ra đối với công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa gắn với bảo vệ an ninh văn hóa hiện nay

Nội dung 3: Kiến nghị hoàn thiện chính sách và siết chặt kỷ luật thực thi, nhằm khơi thông các nguồn lực, tạo dựng không gian mới, xung lực mới cho phát triển văn hóa.

Phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: VPQH

Ban tổ chức hội thảo cho biết, những kiến nghị, đề xuất tại Hội thảo sẽ được Ban Tổ chức tổng hợp, xây dựng thành Báo cáo kiến nghị chính sách, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng để kịp thời thể chế hóa thành các chủ trương, quyết sách lớn về phát triển văn hóa trong tình hình hiện nay.

“Ban Tổ chức hy vọng Hội thảo Văn hóa 2026 sẽ góp phần đẩy mạnh thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật cụ thể, đồng thời sửa đổi các vướng mắc để xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hóa thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”, Ban tổ chức Hội thảo cho biết.