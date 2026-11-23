Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp báo thông tin về Hội thảo Giáo dục năm 2026 (Ảnh: Quochoi.vn)

Hội thảo sẽ diễn ra ngày 27/11 tại Nhà Quốc hội, tập trung đánh giá thực trạng thực hiện chính sách, pháp luật và huy động nguồn lực cho phát triển giáo dục; nhận diện những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn về cơ chế quản lý và tổ chức thực hiện, từ đó đề xuất các giải pháp có tính đột phá, khả thi. Dự kiến có khoảng 150 đại biểu tham dự, gồm lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, đại diện các bộ, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục, chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo và doanh nghiệp.

Hội thảo do Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị.

Tham vấn ý kiến, đề xuất giải pháp đột phá

Tại cuộc gặp mặt báo chí, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội nhấn mạnh, giáo dục và đào tạo luôn được Đảng và Nhà nước xác định là quốc sách hàng đầu, là nền tảng phát triển con người, phát triển nguồn nhân lực và tạo động lực cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra là phải đổi mới mạnh mẽ giáo dục và đào tạo theo hướng hiện đại, công bằng, chất lượng, gắn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội thông tin về Hội thảo giáo dục 2026 (Ảnh: Quochoi.vn)

Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, thực tiễn giáo dục và đào tạo vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập, nhất là trong tổ chức thực hiện chính sách và bảo đảm nguồn lực. Đối với giáo dục phổ thông, còn những điểm nghẽn liên quan Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa; cơ chế, chính sách, nguồn lực đưa tiếng Anh từng bước trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; đổi mới công tác thi, kiểm tra, đánh giá học sinh và thực hiện chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tại các xã biên giới đất liền.

Đối với giáo dục đại học, những vấn đề về đổi mới cơ chế tài chính giáo dục, thu hút nhân tài và đào tạo nguồn nhân lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trình độ cao phục vụ các ngành công nghệ, công nghiệp chiến lược cũng cần được quan tâm. Trong khi đó, giáo dục nghề nghiệp đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng gắn với nhu cầu của nền kinh tế, mô hình trường nghề gắn kết với doanh nghiệp và giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Triệu Thế Hùng cho biết, điểm nhấn và nét khác biệt căn bản trong định hướng của Hội thảo Giáo dục năm 2026 là tập trung đánh giá thực chất việc triển khai các chủ trương, chính sách về giáo dục và đào tạo; nhận diện những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong quá trình thực hiện; từ đó đề xuất giải pháp thiết thực, khả thi nhằm nâng cao hiệu quả thực thi chính sách, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo đột phá trong phát triển giáo dục và đào tạo.

Hội thảo là diễn đàn để tham vấn ý kiến của các cơ quan quản lý, nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo, đại diện các cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và các tổ chức có liên quan về những vấn đề đặt ra trong quá trình triển khai chủ trương đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Trên cơ sở đánh giá thực trạng, phân tích những hạn chế, bất cập và nguyên nhân, Hội thảo hướng tới đề xuất các giải pháp hoàn thiện thể chế, chính sách, đổi mới quản trị, tháo gỡ điểm nghẽn và huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi trong tổ chức thực hiện.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên thông tin về kết quả triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị (Ảnh: Quochoi.vn)

Thông tin về kết quả triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên cho biết, trong năm 2025, Quốc hội đã thông qua bốn luật quan trọng trong lĩnh vực giáo dục, gồm Luật Nhà giáo, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Nhiều chính sách cũng đang được triển khai như miễn học phí, chế độ phụ cấp cho nhà giáo. Chính phủ đồng thời chỉ đạo đẩy nhanh lộ trình miễn phí sách giáo khoa trên phạm vi cả nước, phấn đấu thực hiện từ năm học 2028-2029.

Đối với chủ trương xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, 107 trường đã được tổ chức khánh thành dịp khai giảng năm học 2026-2027. Các trường thuộc giai đoạn tiếp theo đang được triển khai, với mục tiêu hoàn thành trước ngày 30/8/2027.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên, yêu cầu quan trọng hiện nay là nhận diện chính xác những điểm nghẽn cản trở chính sách đi vào cuộc sống, phân biệt rõ vướng mắc do thể chế với khó khăn trong tổ chức thực hiện để có giải pháp phù hợp.

Sau hội thảo, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp các chuyên gia, nhà khoa học tiếp thu ý kiến, hoàn thiện các tham luận và giao đơn vị chuyên môn nghiên cứu, tham mưu giải pháp. Những vấn đề thuộc thẩm quyền sẽ được xây dựng kế hoạch xử lý; nội dung vượt thẩm quyền sẽ được báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc phối hợp các cơ quan của Quốc hội xem xét.

Thảo luận bốn nhóm nội dung trọng tâm

Theo chương trình, hội thảo gồm hai phiên làm việc vào buổi sáng và buổi chiều. Các tham luận và ý kiến trao đổi tập trung vào bốn nhóm nội dung trọng tâm.

Nhóm thứ nhất là quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đột phá phát triển giáo dục. Nội dung tập trung cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW và Văn kiện Đại hội XIV giai đoạn 2026 - 2030 nhằm tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động của cả hệ thống chính trị, hiện thực hóa vị thế giáo dục là "quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc"; giải pháp tháo gỡ "điểm nghẽn kép" về thể chế và nguồn lực, bảo đảm tỷ lệ chi ngân sách tối thiểu 20% gắn với thu hút đầu tư xã hội; đổi mới quản trị thực thi gắn với trách nhiệm giải trình và chuyển dịch sang chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao thích ứng với kỷ nguyên số, lấy sự phát triển toàn diện và hạnh phúc của con người làm trung tâm.

Nhóm thứ hai là giáo dục phổ thông, tập trung rà soát Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa cùng các điều kiện bảo đảm chất lượng như phát triển đội ngũ giáo viên, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhà trường, đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng văn hóa học đường; đổi mới công tác thi, kiểm tra, đánh giá học sinh.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội trả lời câu hỏi của phóng viên tại cuộc gặp mặt báo chí (Ảnh: Quochoi.vn)

Cùng với đó là cơ chế, chính sách, nguồn lực đưa tiếng Anh từng bước trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới và thực hiện chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở học ở các xã biên giới đất liền.

Nhóm thứ ba là giáo dục nghề nghiệp, tập trung trao đổi về yêu cầu đổi mới giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2026 -2030 nhằm phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng gắn với nhu cầu của nền kinh tế; mô hình trường nghề gắn kết với doanh nghiệp và giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

Nhóm thứ tư là giáo dục đại học và nguồn nhân lực chất lượng cao. Các nội dung trọng tâm gồm định hướng chiến lược đột phá phát triển giáo dục đại học đến năm 2035, tầm nhìn 2045; đổi mới cơ chế tài chính giáo dục; cơ chế thu hút nhân tài và đào tạo nguồn nhân lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trình độ cao phục vụ các ngành công nghệ, công nghiệp chiến lược.

Ban tổ chức Hội thảo Giáo dục năm 2026 cho biết đến thời điểm này đã nhận được 66 tham luận của các cơ quan, tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học và cơ sở giáo dục, đào tạo. Các tham luận có nội dung phong phú, đề cập nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển giáo dục và đào tạo, tập trung vào bốn nhóm vấn đề: Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về yêu cầu đột phá phát triển giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới; cơ chế, chính sách và nguồn lực phát triển giáo dục phổ thông; đổi mới giáo dục nghề nghiệp và phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước; đột phá phát triển giáo dục đại học và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.