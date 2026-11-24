Trước những yêu cầu mới trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý và huy động sự tham gia của các tổ chức khoa học, chuyên gia đang trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Hội thảo “Cơ chế, chính sách về môi trường và biến đổi khí hậu: Thực trạng và giải pháp” sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 26/11/2026.

Hội thảo do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam tổ chức, nhằm phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, các hội thành viên trong việc tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách về môi trường và biến đổi khí hậu trong thời gian tới.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Bộ Chính trị vừa ban hành Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 15/10/2026 về bảo đảm an ninh môi trường trong thời kỳ phát triển mới của đất nước. Đây là văn bản được triển khai đồng bộ với Kết luận số 75-KL/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới, cùng Chương trình hành động số 31-CTr/TW ngày 28/7/2026 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 75-KL/TW.

Trong bối cảnh đó, hội thảo được kỳ vọng sẽ tạo diễn đàn trao đổi, thảo luận giữa các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia và đại diện các tổ chức xã hội nghề nghiệp. Thông qua các ý kiến tham luận, đánh giá thực tiễn và đề xuất giải pháp, các đại biểu sẽ góp phần nhận diện những vấn đề đặt ra trong quá trình thực thi chính sách, đồng thời kiến nghị các cơ chế phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đây cũng là dịp để phát huy vai trò tư vấn, phản biện xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, góp phần đưa các chủ trương, định hướng của Đảng về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đi vào thực tiễn.

Thời gian: 8h00, thứ Năm, ngày 26/11/2026.

Địa điểm: Hội trường tầng 4, Liên hiệp các Hội Việt Nam, D20 ngõ 19 phố Duy Tân, phường Cầu Giấy, Hà Nội.