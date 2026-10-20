Sắp diễn ra Hội thảo chuyên đề 'Bao bì và công nghệ thực phẩm thế hệ mới đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm và phát triển kinh tế tuần hoàn'

Sự kiện do VINAFOSA phối hợp cùng Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia (NIFC), Công ty Cổ phần Tetra Pak Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn TH tổ chức vào sáng ngày 28/10/2026 tại Hội trường Văn Miếu, Khách sạn Pullman (40 Cát Linh, Hà Nội).

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn Thực phẩm Việt Nam lần thứ V nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Được thành lập từ năm 2001, VINAFOSA đã khẳng định vị thế là tổ chức xã hội - nghề nghiệp uy tín, quy tụ đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu và tri thức trong lĩnh vực an toàn thực phẩm (ATTP). Trong suốt 25 năm qua, Hội đóng vai trò nòng cốt trong công tác phổ biến kiến thức, phản biện chính sách và đóng góp ý kiến hoàn thiện khung pháp lý.

VINAFOSA luôn sát cánh cùng các cơ quan quản lý nhà nước như Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế), các đơn vị chuyên trách thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương... cũng như cộng đồng doanh nghiệp nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và thúc đẩy chuỗi sản xuất thực phẩm an toàn, chất lượng cao. Lễ kỷ niệm là dịp tri ân những đóng góp xuất sắc, đồng thời mở ra định hướng chiến lược mới gắn liền với chuyển đổi số và phát triển xanh.

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Sự kiện dự kiến thu hút hơn 250 đại biểu cấp cao gồm Cơ quan Trung ương & Quản lý: Lãnh đạo, chuyên gia từ Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và VUSTA. Và đại diện Lãnh đạo Chi cục ATVSTP, Sở ATTP từ khắp các tỉnh, thành phố. Cùng các nhà khoa học đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học chuyên ngành.

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm, Hội thảo chuyên đề "Bao bì và công nghệ thực phẩm thế hệ mới đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm và phát triển kinh tế tuần hoàn" sẽ diễn ra với 5 bài tham luận trọng tâm:

Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn Thực phẩm Việt Nam tặng bằng khen cho các cá nhân.

Khung pháp lý & Quy chuẩn: Đại diện Cục ATTP trình bày về hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Quản trị rủi ro vật liệu: Chuyên gia NIFC phân tích các nguy cơ mất an toàn từ vật liệu chứa đựng và giải pháp phòng ngừa.

Công nghệ đột phá: Đại diện Tetra Pak chia sẻ về vai trò của công nghệ tương thích đồng bộ giúp tối ưu hóa và giảm thiểu rủi ro sản xuất. Kinh tế tuần hoàn: Đại diện Tập đoàn TH lan tỏa mô hình bao bì xanh từ xu hướng đến thực tiễn vận hành. An toàn pháp lý: Đại diện VINAFOSA diện nhận diện và hướng dẫn xử lý rủi ro pháp lý liên quan đến ATTP.

Trong suốt 25 năm qua, Hội đóng vai trò nòng cốt trong công tác phổ biến kiến thức, phản biện chính sách và đóng góp ý kiến hoàn thiện khung pháp lý.

Đặc biệt, phiên Tọa đàm cấp cao "Hoàn thiện hệ sinh thái sản xuất thực phẩm an toàn và bền vững tại Việt Nam" với sự tham gia của đại diện Cục ATTP, VINAFOSA, NIFC, Tetra Pak và các trường đại học sẽ tập trung giải quyết bài toán cốt lõi: nâng cao quy chuẩn kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh.

Sự kiện hứa hẹn mở ra nhiều giải pháp thiết thực, định hình tương lai bền vững cho ngành thực phẩm Việt Nam trong giai đoạn mới.