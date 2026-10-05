Sắp diễn ra hội thảo cấp quốc gia về phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa

Các đại biểu chủ trì họp báo.

Ngày 5/10/2026, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về Hội thảo Khoa học năm 2026 với chủ đề "Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam thành một động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới".

Sự kiện được tổ chức nhằm tiếp tục cụ thể hóa và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 30 của Chính phủ. Hội thảo là sự tiếp nối thành công của Hội thảo Văn hóa năm 2024 và gắn kết chặt chẽ với Kết luận số 18 của Trung ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch kinh tế - xã hội nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng "2 con số".

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Triệu Thế Hùng nhấn mạnh, việc phối hợp giữa hai cơ quan thể hiện cách tiếp cận toàn diện, gắn kết phát triển văn hóa với hoàn thiện chính sách, pháp luật, bảo vệ an ninh văn hóa và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện.

Ông Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội

Chủ đề hội thảo đặt ra vấn đề vừa mang ý nghĩa chiến lược, vừa mang tính thực tiễn cấp thiết là làm thế nào để những giá trị hun đúc trong lịch sử dân tộc tiếp tục nuôi dưỡng con người, gắn kết xã hội và tạo ra nguồn lực mới cho phát triển.

Chương trình hội thảo được cấu trúc gồm hai phần chính là tham luận và thảo luận, trong đó phiên thảo luận sẽ xoay quanh ba nhóm nội dung trọng tâm. Nhóm nội dung thứ nhất tập trung làm rõ những quan điểm đột phá về vị trí, vai trò của văn hóa và con người Việt Nam trong việc tạo dựng sức mạnh nội sinh, khơi dậy khát vọng phát triển, củng cố đồng thuận xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Nhóm nội dung thứ hai sẽ đi sâu phân tích thực trạng, nhận diện các hạn chế và chỉ rõ nguyên nhân của những "điểm nghẽn" về thể chế, chính sách, nguồn lực cũng như cơ chế phối hợp trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa gắn với bảo vệ an ninh văn hóa trên không gian mạng.

Trung tướng Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân

Nhóm nội dung thứ ba hướng tới việc đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực thực thi nhằm khơi thông nguồn lực xã hội, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển công nghiệp văn hóa.

Đặc biệt, các tham luận nhấn mạnh việc tạo cơ chế thúc đẩy chuyển hóa di sản và vốn văn hóa thành tri thức, tài sản trí tuệ và sản phẩm sáng tạo, biến công nghiệp văn hóa thành động lực tăng trưởng mới và xây dựng chủ quyền văn hóa trên không gian số.

Trung tướng Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân cho biết, sự kiện chú trọng đổi mới tư duy thể chế và siết chặt kỷ luật thực thi nhằm biến nguồn lực văn hóa thành sức mạnh cạnh tranh quốc gia.

Toàn bộ kết quả thảo luận sẽ được tổng hợp thành Báo cáo kiến nghị chính sách trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và Chính phủ để kịp thời thể chế hóa thành các quyết sách lớn trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.