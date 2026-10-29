Sắp diễn ra hội thảo 'Bảo mật hậu lượng tử' dành cho lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam

Dữ liệu và bí mật kinh doanh là tài sản sống còn của mỗi tổ chức, doanh nghiệp. Tuy nhiên, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang đẩy nhanh tốc độ phát hiện lỗ hổng, tự động hóa các đợt tấn công và rút ngắn tối đa thời gian từ lúc phát hiện điểm yếu đến khi bị khai thác.

Cùng với đó, sự phát triển bứt phá của máy tính lượng tử cũng đặt các phương thức mã hóa truyền thống trước nguy cơ phá vỡ, tạo ra rủi ro: “thu thập hôm nay, giải mã tương lai”, nơi dữ liệu nhạy cảm có thể bị đánh cắp ngay từ bây giờ để chờ giải mã sau này.

Bước sang năm 2026, khi Việt Nam chính thức áp dụng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và Luật An ninh mạng, việc bảo vệ dữ liệu và tài sản số đã vượt khỏi khuôn khổ kỹ thuật thuần túy để trở thành một trong những bài toán chiến lược hàng đầu của các tổ chức & doanh nghiệp.

Nhằm tìm kiếm lời giải chiến lược cho bài toán sống còn này, Tạp chí Kinh tế Việt Nam / VnEconomy phối hợp cùng Quantropi (Canada) và Vnet (Việt Nam) tổ chức Hội thảo “Bảo mật hậu lượng tử: Thách thức Quản trị Dữ liệu & Lộ trình Triển khai cho các Doanh nghiệp, Tổ chức tại Việt Nam” vào ngày 03 tháng 11 năm 2026 tới đây.

Diễn đàn do Tạp chí Kinh tế Việt Nam chủ trì và điều phối, dự kiến quy tụ từ 40 đến 50 Lãnh đạo cấp cao đại diện cho các ngân hàng, tập đoàn kinh tế, tổ chức tài chính, doanh nghiệp hạ tầng số cùng các chuyên gia an toàn thông tin hàng đầu.

Với phương châm "Đánh giá trước, thử nghiệm giới hạn, đo hiệu quả rồi mới triển khai", hội thảo được thiết kế theo mô hình đối thoại mở kết hợp pitching công nghệ chuyên sâu.

Tại hội thảo, các nhà quản trị cũng sẽ có cơ hội trực tiếp tiếp cận, kiểm chứng các giải pháp bảo mật hậu lượng tử quốc tế từ Quantropi (Canada), đồng thời cùng các chuyên gia thảo luận chi tiết về lộ trình áp dụng thực tế cũng như bài toán tối ưu ngân sách triển khai cho các doanh nghiệp và tổ chức tại Việt Nam.