Sắp diễn ra Hội Sách Hà Nội tại Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

Hội Sách Hà Nội lần thứ 11 - năm 2026 diễn ra trong 4 ngày, từ 1/10 tới 4/10. Ảnh: Trần Hiền.

Năm nay, Hội Sách có chủ đề “Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai”, tiếp tục mở ra một không gian để độc giả gặp gỡ những cuốn sách mới, khám phá những câu chuyện về Hà Nội, giao lưu cùng các tác giả, nhà xuất bản, đơn vị phát hành và trải nghiệm những cách tiếp cận tri thức trong thời đại công nghệ.

Hội Sách năm nay có không gian sách và triển lãm theo chủ đề với sự tham gia của các đơn vị xuất bản, phát hành; các sự kiện trò chuyện về chủ đề Hà Nội, giới thiệu tác phẩm văn chương, lịch sử, ký họa về thành phố; các chương trình giao lưu, tọa đàm và giới thiệu sách, tạo cơ hội gặp gỡ tác giả, diễn giả và cộng đồng độc giả.

Lễ Khai mạc diễn ra vào 19h30 ngày 2/10, sân khấu & các chương trình được tổ chức tại số 2 phố Lê Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, tức mặt trước Trung tâm Văn hóa Thông tin Hồ Gươm.

Khu vực trưng bày, triển lãm và phát hành sách được bố trí ở vỉa hè ven Hồ Hoàn Kiếm, dọc phố Lê Thái Tổ, đoạn từ đối diện Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đến gần ngã ba Hàng Trống - Lê Thái Tổ.

Hội Sách có sự tham gia của nhiều nhà xuất bản, nhà phát hành sách, trong đó có Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam, Đông A Books, Nhã Nam, Sách Nhân Dân, Saigon Books,...

Trong khuôn khổ Hội Sách, Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam tổ chức sự kiện "Mùa thu đọc sách: Ngày hôm sau - Chuyển tiếp, Đổi thay và Bước tới" vào 15h-18h, ngày 4/10, tại sân khấu Hội sách Hà Nội, với sự tham gia của dịch giả Nguyễn Hồng Anh, nhà văn Di Li, nhà văn Hoàng Anh Tú, nhà nghiên cứu giáo dục Nguyễn Quốc Vương.

Công ty sách Nhã Nam có sự kiện ra mắt cuốn sách Dấu vân tay của phố của tác giả Nguyễn Trương Quý, diễn ra vào sáng thứ bảy, ngày 3/10, tại Sân khấu Hội Sách. Sự kiện có sự tham gia của tác giả Trương Quý, TS văn học Trần Ngọc Hiếu, Biên tập viên Nguyễn Hoàng Diệu Thủy.

Sự kiện cũng là dịp để người tham dự cùng nhìn lại chiều sâu lịch sử - văn hóa của thủ đô qua từng giai đoạn phát triển; trao đổi về cách những khu vực, tuyến đường và thủy lộ văn hóa lưu giữ ký ức cộng đồng qua nhiều thế hệ.