Sắp diễn ra Hội nghị Xúc tiến thương mại, thúc đẩy xuất nhập khẩu khu vực miền Bắc năm 2026

Thông tin từ Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), Hội nghị Xúc tiến thương mại, thúc đẩy xuất nhập khẩu khu vực miền Bắc năm 2026 do Bộ Công Thương và UBND tỉnh Điện Biên tổ chức với chủ đề "Chuyển đổi số và Thương mại xanh: Động lực bứt phá giao thương biên mậu Việt Nam - Lào - Trung Quốc" sẽ diễn ra vào ngày 18/9 tới đây.

Người dân hào hứng tham quan, tìm hiểu và mua sắm các sản phẩm OCOP tiêu biểu. Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN

Hội nghị dự kiến có sự tham dự trực tiếp của gần 60 đại biểu các cơ quan, doanh nghiệp Trung Quốc và Lào. Đây là cơ hội để các cơ quan quản lý và doanh nghiệp ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc bàn thảo và đề xuất những giải pháp hữu hiệu nhằm thúc đẩy giao thương biên mậu nói riêng, thương mại giữa ba nước nói chung.

Để đảm bảo hội nghị được tổ chức tốt và hiệu quả, các đơn vị liên quan đã triển khai nhiều giải pháp. Sở Công Thương tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại rà soát, hoàn thiện nội dung, chương trình, kịch bản điều hành; chuẩn bị các nội dung phát biểu, tham luận, tài liệu và cập nhật danh sách đại biểu. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, hậu cần, đón tiếp đại biểu cũng đang được triển khai.

Bên cạnh chương trình chính, các hoạt động bên lề cũng đang được chuẩn bị, gồm chương trình làm việc, đánh giá 1 năm thực hiện Biên bản hợp tác giữa Sở Công Thương tỉnh Điện Biên và Sở Công Thương 6 tỉnh Bắc Lào; chương trình khảo sát, làm việc với đoàn huyện Giang Thành, thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc; phiên chợ thanh toán không dùng tiền mặt và các hoạt động kết nối giao thương, trưng bày, giới thiệu sản phẩm.