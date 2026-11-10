Sắp diễn ra Hội nghị 'Xã thương mại điện tử toàn quốc: Công Thương đưa thương mại điện tử về xã, bệ phóng tăng trưởng hai con số'

Thực hiện Quyết định số 1568/QĐ-BCT ngày 03 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026-2030 và Thông tư số 17/2026/TT-BCT ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số nội dung tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị "Xã thương mại điện tử toàn quốc: Công Thương đưa thương mại điện tử về xã, bệ phóng tăng trưởng hai con số".

Hội nghị do Lãnh đạo Bộ Công Thương chủ trì, Báo Công Thương phối hợp với Cục Thương mại điện tử và TikTok Shop thực hiện.

Hội nghị "Xã thương mại điện tử toàn quốc: Công Thương đưa thương mại điện tử về xã, bệ phóng tăng trưởng hai con số" do Bộ Công Thương tổ chức vào chiều ngày 11/11/2026.

Hội nghị còn có sự tham dự của đại diện các bộ, ban ngành; lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương; hệ thống thương vụ Việt Nam tại nước ngoài, đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố; đại diện Sở Công Thương 34 tỉnh, thành phố; lãnh đạo các xã, phường; đại diện hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, nền tảng thương mại điện tử, nhà sáng tạo nội dung, KOL, KOC và các cơ quan thông tấn, báo chí.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến. Điểm cầu chính tại Bộ Công Thương, kết nối hơn 1.000 điểm cầu, lan tỏa sâu rộng đến các xã, phường trên toàn quốc.

Hội nghị góp phần cụ thể hóa chủ trương đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị; chủ trương phát triển mạnh các nền tảng số, thương mại điện tử tại Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04 tháng 5 năm 2025 của Bộ Chính trị và nhiệm vụ thúc đẩy thương mại điện tử tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ.

Hội nghị được kỳ vọng trở thành dấu mốc quan trọng trong nỗ lực của Bộ Công Thương đưa thương mại điện tử phát triển sâu rộng đến từng địa phương, từng xã, phường trên phạm vi cả nước.

Hội nghị "Xã thương mại điện tử toàn quốc: Công Thương đưa thương mại điện tử về xã, bệ phóng tăng trưởng hai con số" do Bộ Công Thương tổ chức vào chiều ngày 11/11/2026, tập trung làm rõ định hướng, mục tiêu và giải pháp phát triển thương mại điện tử từ cấp cơ sở trong giai đoạn 2026 - 2030; đồng thời công bố bức tranh phát triển mô hình “Xã thương mại điện tử” trên phạm vi cả nước, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và những mô hình triển khai hiệu quả tại địa phương.

Điểm nhấn của Hội nghị là hai phiên thảo luận chuyên sâu, tập trung chuyển hóa chủ trương thành hành động cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của chính quyền cấp xã, xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu và thước đo đánh giá hiệu quả phát triển thương mại điện tử; đồng thời nhận diện những điểm nghẽn, đề xuất giải pháp tháo gỡ và cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và các nền tảng số.

Hội nghị được kỳ vọng trở thành dấu mốc quan trọng trong nỗ lực của Bộ Công Thương đưa thương mại điện tử phát triển sâu rộng đến từng địa phương, từng xã, phường trên phạm vi cả nước. Không chỉ tạo diễn đàn kết nối, đối thoại giữa cơ quan quản lý, chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, Hội nghị còn hướng tới thống nhất nhận thức, xác lập định hướng hành động và thúc đẩy những giải pháp mang tính đột phá, đưa thương mại điện tử trở thành động lực tăng trưởng thực chất từ cơ sở. Qua đó, khơi thông nguồn lực kinh tế nông thôn, mở rộng không gian phát triển cho sản phẩm Việt trên thị trường số.