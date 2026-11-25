Hội nghị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác pháp chế cho người làm công tác pháp chế, người tham gia công tác xây dựng pháp luật ngành Công Thương sẽ diễn ra vào sáng ngày 26/11/2026 tại Hà Nội, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến

Thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực pháp luật, chú trọng đào tạo chuyên sâu về xây dựng pháp luật; tiếp nhận, lắng nghe phản ánh, kiến nghị, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc về pháp lý của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và địa phương là những nhiệm vụ được đặt ra.

Đối với ngành Công Thương, Nghị quyết số 52-NQ/ĐUB ngày 05/6/2026 và Quyết định số 1552/QĐ-BCT ngày 30/6/2026 đã xác định định hướng hoàn thiện pháp luật ngành Công Thương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo hướng kiến tạo phát triển, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tăng cường quản trị bằng dữ liệu và rủi ro; gắn kết chặt chẽ công tác xây dựng với tổ chức thi hành pháp luật trong các lĩnh vực thương mại, công nghiệp và năng lượng.

Bên cạnh đó, việc triển khai các nhiệm vụ sau tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương cũng đặt ra yêu cầu tăng cường trao đổi, đối thoại với các địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp.

Những vướng mắc liên quan đến phân cấp, phân quyền, chuyển giao chức năng quản lý nhà nước, các quy định chồng chéo hoặc chưa thống nhất, thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh và việc thực hiện pháp luật chuyên ngành cần tiếp tục được đối chiếu, kiểm chứng từ thực tiễn để xác định mức độ tác động, thứ tự ưu tiên, phương án và trách nhiệm xử lý.

Trong bối cảnh đó, thực hiện Quyết định số 2835/QĐ-BCT ngày 28/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác pháp chế cho người làm công tác pháp chế, người tham gia công tác xây dựng pháp luật ngành Công Thương.

Hội nghị có sự tham dự trực tiếp và trực tuyến của đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, các Sở Công Thương; đại diện VCCI, các hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức luật sư, viện nghiên cứu, các chuyên gia.

Thông qua các bài tham luận và phiên thảo luận mở, Hội nghị hướng tới cập nhật các định hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật ngành Công Thương; đồng thời tạo diễn đàn trao đổi, đối thoại hai chiều giữa cơ quan xây dựng pháp luật với các đơn vị thực thi và các chủ thể chịu sự tác động của pháp luật, qua đó bổ sung cơ sở thực tiễn phục vụ việc hoàn thiện chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật năm 2027 và các nhiệm vụ hoàn thiện thể chế ngành Công Thương trong dài hạn.