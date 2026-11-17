Tổng thống Mông Cổ Khurelsukh Ukhnaa ngày 17-11 tuyên bố sẽ từ chức sau khi đối mặt với các cáo buộc cho rằng ông đã hưởng lợi tài chính từ một dự án đường sắt của chính phủ cách đây 7 năm, thời điểm còn giữ chức thủ tướng.