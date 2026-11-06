Sắp diễn ra Hội nghị Quốc tế ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam 2026

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Triển lãm quốc tế công nghiệp thực phẩm Việt Nam 2025. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Trong khuôn khổ Triển lãm Quốc tế ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam (Vietnam Foodexpo), Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp với Chương trình Xúc tiến nhập khẩu SIPPO (Thụy Sĩ), Hiệp hội Bao bì Việt Nam (VINPAS) cùng các đơn vị liên quan sẽ tổ chức Hội nghị Quốc tế ngành Công nghiệp thực phẩm (Vietnam Food Forum 2026) với chủ đề “Bao bì bền vững và tuân thủ xuất khẩu: Nâng cao năng lực đưa thực phẩm Việt Nam vào chuỗi cung ứng EU.” Sự kiện sẽ diễn ra ngày 11/11 tới tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Ban tổ chức, đây là một trong những hoạt động chuyên sâu nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thực phẩm Việt Nam cập nhật chính sách, nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và mở rộng cơ hội tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hội nghị có sự tham gia của các chuyên gia đến từ Văn phòng SPS Việt Nam, Chương trình Xúc tiến nhập khẩu SIPPO (Thụy Sĩ), Hiệp hội Bao bì Việt Nam (VINPAS), Eurofins và đại diện các Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán các nước châu Âu tại Việt Nam.

Tại hội nghị, các đại biểu và chuyên gia sẽ tập trung phân tích sâu những quy định đối với thực phẩm nhập khẩu, xu hướng tiêu dùng mới, đồng thời giải đáp trực tiếp các vướng mắc của doanh nghiệp khi tiếp cận hệ thống bán lẻ và kênh phân phối tại châu Âu.

Bên cạnh việc cập nhật chính sách, hội nghị mang đến những bài học thực tiễn từ các doanh nghiệp xuất khẩu tiêu biểu, giúp các đơn vị trong nước đổi mới tư duy phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu và tận dụng hiệu quả lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Thông qua các phân tích chuyên sâu và câu chuyện thực tế từ những doanh nghiệp xuất khẩu tiêu biểu, hội nghị sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận tư duy mới trong phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Đây là những yếu tố quan trọng giúp thực phẩm Việt Nam nâng cao giá trị, đáp ứng yêu cầu của các thị trường trọng điểm và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế.

Bên cạnh hoạt động chia sẻ chuyên môn, sự kiện còn mở ra cơ hội để doanh nghiệp gặp gỡ chuyên gia, kết nối với các tổ chức xúc tiến thương mại và đối tác châu Âu, tìm kiếm cơ hội hợp tác, giao thương trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang có nhiều thay đổi.

Liên minh châu Âu (EU) hiện là một trong những thị trường xuất khẩu trọng điểm của ngành thực phẩm Việt Nam. Tuy nhiên, đây cũng là thị trường có yêu cầu ngày càng khắt khe về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, ghi nhãn và đặc biệt là tính bền vững của bao bì.

Đáng chú ý, các quy định mới của EU về Bao bì và Chất thải bao bì (PPWR) đặt ra yêu cầu doanh nghiệp xuất khẩu phải chủ động chuyển đổi trên toàn bộ quy trình, từ thiết kế, lựa chọn vật liệu đến đóng gói và chuẩn bị hồ sơ chứng minh tuân thủ. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp không chỉ quan tâm đến chất lượng sản phẩm mà còn phải thay đổi tư duy sản xuất, hướng tới mô hình bao bì thân thiện với môi trường và đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu.

Thông qua Vietnam Food Forum 2026, doanh nghiệp sẽ có cơ hội cập nhật xu hướng tiêu dùng, định hướng phát triển sản phẩm và những yêu cầu mới của thị trường EU. Các nội dung trao đổi tại hội nghị sẽ tập trung vào quy định đối với thực phẩm nhập khẩu, an toàn thực phẩm, bao bì bền vững, ghi nhãn, truy xuất nguồn gốc cũng như những yêu cầu cụ thể từ các nhà nhập khẩu, nhà phân phối và hệ thống bán lẻ tại châu Âu.

Cục Xúc tiến thương mại kỳ vọng Vietnam Food Forum 2026 sẽ thắt chặt hơn nữa mối liên kết giữa doanh nghiệp Việt Nam với các tổ chức và đối tác châu Âu, gắn kết hoạt động trưng bày giao thương với công tác nâng cao năng lực tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế, qua đó tạo đòn bẩy thúc đẩy ngành công nghiệp thực phẩm phát triển bền vững trong giai đoạn mới./.