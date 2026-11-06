Sắp diễn ra Hội nghị Quốc tế ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam 2026

Trong khuôn khổ Triển lãm Quốc tế ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam (Vietnam Foodexpo), Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp với Chương trình Xúc tiến nhập khẩu SIPPO (Thụy Sĩ), Hiệp hội Bao bì Việt Nam (VINPAS) cùng các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị Quốc tế ngành Công nghiệp thực phẩm (Vietnam Food Forum 2026) với chủ đề “Bao bì bền vững và tuân thủ xuất khẩu: Nâng cao năng lực đưa thực phẩm Việt Nam vào chuỗi cung ứng EU”.

Sự kiện diễn ra ngày 11/11/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh, là một trong những hoạt động chuyên sâu nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thực phẩm Việt Nam cập nhật chính sách, nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và mở rộng cơ hội tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Vietnam Food Forum 2026 diễn ra ngày 11/11/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh.

Cập nhật quy định mới, nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn EU

Liên minh châu Âu (EU) hiện là một trong những thị trường xuất khẩu trọng điểm của ngành thực phẩm Việt Nam. Tuy nhiên, đây cũng là thị trường có yêu cầu ngày càng khắt khe về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, ghi nhãn và đặc biệt là tính bền vững của bao bì.

Đáng chú ý, các quy định mới của EU về Bao bì và Chất thải bao bì (PPWR) đặt ra yêu cầu doanh nghiệp xuất khẩu phải chủ động chuyển đổi trên toàn bộ quy trình, từ thiết kế, lựa chọn vật liệu đến đóng gói và chuẩn bị hồ sơ chứng minh tuân thủ. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp không chỉ quan tâm đến chất lượng sản phẩm mà còn phải thay đổi tư duy sản xuất, hướng tới mô hình bao bì thân thiện với môi trường và đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu.

Thông qua Vietnam Food Forum 2026, doanh nghiệp sẽ có cơ hội cập nhật xu hướng tiêu dùng, định hướng phát triển sản phẩm và những yêu cầu mới của thị trường EU. Các nội dung trao đổi tập trung vào quy định đối với thực phẩm nhập khẩu, an toàn thực phẩm, bao bì bền vững, ghi nhãn, truy xuất nguồn gốc cũng như những yêu cầu cụ thể từ các nhà nhập khẩu, nhà phân phối và hệ thống bán lẻ tại châu Âu.

Hội nghị có sự tham gia của các chuyên gia đến từ Văn phòng SPS Việt Nam, Chương trình Xúc tiến nhập khẩu SIPPO (Thụy Sĩ), Hiệp hội Bao bì Việt Nam (VINPAS), Eurofins và đại diện các Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán các nước châu Âu tại Việt Nam. Đây là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp tiếp cận thông tin chính sách cập nhật, trao đổi những vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định xuất khẩu, đồng thời tìm hiểu các cơ quan đầu mối và kênh hỗ trợ chuyên môn.

Mở rộng kết nối, tìm kiếm cơ hội tham gia chuỗi cung ứng EU

Không chỉ cung cấp thông tin về chính sách và tiêu chuẩn xuất khẩu, Vietnam Food Forum 2026 còn hướng tới chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với những thay đổi của thương mại quốc tế.

Thông qua các phân tích chuyên sâu và câu chuyện thực tế từ những doanh nghiệp xuất khẩu tiêu biểu, hội nghị sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận tư duy mới trong phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Đây là những yếu tố quan trọng giúp thực phẩm Việt Nam nâng cao giá trị, đáp ứng yêu cầu của các thị trường trọng điểm và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế.

Bên cạnh hoạt động chia sẻ chuyên môn, sự kiện còn mở ra cơ hội để doanh nghiệp gặp gỡ chuyên gia, kết nối với các tổ chức xúc tiến thương mại và đối tác châu Âu, tìm kiếm cơ hội hợp tác, giao thương trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang có nhiều thay đổi.

Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) kỳ vọng Vietnam Food Forum 2026 sẽ góp phần tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam với các tổ chức, chuyên gia và đối tác châu Âu; Hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng với những yêu cầu ngày càng cao của thị trường thực phẩm EU nói riêng và thị trường quốc tế nói chung.

Đồng thời, sự kiện góp phần nâng cao hiệu quả kết nối quốc tế của Vietnam Foodexpo 2026, gắn hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm và giao thương với việc nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu, qua đó tạo thêm động lực để ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam phát triển bền vững và mở rộng thị trường.

Thông tin liên hệ: Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương. Địa chỉ: Số 20 phố Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Hà Nội. Email: ptxk@vietrade.gov.vn. Đầu mối liên hệ: Bà Trần Thị Hoài Hương, điện thoại: 0903 234 999.