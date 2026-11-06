Sắp diễn ra Hội nghị 'Kết nối giao thương Việt Nam-Campuchia năm 2026'

Hội nghị "Kết nối giao thương Việt Nam-Campuchia năm 2026" sẽ diễn ra từ ngày 12-14/11, tại tỉnh An Giang. (Ảnh: Q.L)

Trong khuôn khổ hội nghị, Hội chợ kết nối giao thương Việt Nam-Campuchia sẽ diễn ra với nội dung giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, hàng hóa có tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam và Campuchia, góp phần thúc đẩy giao thương và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Theo đó, quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam-Campuchia những năm gần đây tiếp tục phát triển tích cực, đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy lưu thông hàng hóa và tăng cường hợp tác giữa hai nước.

Trong 8 tháng năm 2026, kim ngạch thương mại hai nước đã đạt 8,67 tỷ USD, tăng 8,3% so cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Campuchia đạt 4,28 tỷ USD, tăng 13,8%; nhập khẩu từ Campuchia đạt 4,38 tỷ USD, tăng 3,4%. Kết quả này cho thấy hoạt động trao đổi hàng hóa giữa hai nước tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đồng thời khẳng định Campuchia vẫn là thị trường có nhiều tiềm năng đối với hàng hóa Việt Nam.

Tuy nhiên, để thúc đẩy thương mại phát triển tương xứng với tiềm năng, doanh nghiệp cần được hỗ trợ nhiều hơn trong việc nắm bắt thông tin thị trường, tìm kiếm đối tác và đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, tiêu chuẩn hàng hóa. Việc tăng cường kết nối trực tiếp giữa các doanh nghiệp, địa phương và cơ quan quản lý hai nước vì vậy có ý nghĩa thiết thực trong tháo gỡ khó khăn, mở rộng cơ hội kinh doanh.

Việc Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp Sở Công thương tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị "Kết nối giao thương Việt Nam-Campuchia năm 2026" nhằm thực hiện Đề án đẩy mạnh phát triển thương mại biên giới, xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Campuchia năm 2026 được Bộ trưởng Bộ Công thương phê duyệt tại Quyết định số 2162/QĐ-BCT ngày 25/7/2025. Qua đó, thúc đẩy giao thương, hỗ trợ doanh nghiệp khai thác hiệu quả thị trường Campuchia.

Hội nghị sẽ là dịp để đại diện cơ quan quản lý, địa phương, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp hai nước sẽ trao đổi về xu hướng thị trường, nhu cầu tiêu dùng, điều kiện tiếp cận thị trường và cơ hội hợp tác thương mại.

Các địa phương cũng có cơ hội giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm có lợi thế; chia sẻ kinh nghiệm nâng cao chất lượng, mẫu mã, bao bì, xây dựng thương hiệu và đáp ứng các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, nhãn hàng hóa, an toàn thực phẩm.

Những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động giao thương cũng được đưa ra thảo luận, hướng tới đề xuất giải pháp phát triển kênh phân phối, logistics, thương mại điện tử và nâng cao hiệu quả xuất khẩu.

Đáng chú ý, hoạt động kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia sẽ tạo điều kiện để các bên trao đổi nhu cầu, tìm kiếm đối tác, thiết lập quan hệ hợp tác và tiến tới ký kết các thỏa thuận kinh doanh.

Các chương trình khuyến mại, giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, livestream và truyền thông trên nền tảng số được tổ chức nhằm quảng bá sản phẩm, thu hút người tiêu dùng và thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa.

Thông qua chuỗi hoạt động này, cơ quan tổ chức kỳ vọng tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý, địa phương, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp; tạo thêm cơ hội mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả giao thương và phát triển thương mại biên giới.

Qua đó, góp phần củng cố quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam-Campuchia, từng bước hiện thực hóa mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ USD vào năm 2030.