Sắp diễn ra Hội nghị kết nối giao thương doanh nghiệp Việt Nam - Malaysia

Hội nghị do Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương Việt Nam) phối hợp với Cơ quan Xúc tiến thương mại Malaysia (MATRADE) và các đơn vị liên quan tổ chức. Sự kiện nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và tăng cường kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Malaysia.

Hội nghị được tổ chức trong khuôn khổ Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2026 (Vietnam Foodexpo 2026), diễn ra từ ngày 11-14/11/2026, góp phần tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại quốc tế, tạo cơ hội để doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, trao đổi thông tin thị trường, tìm kiếm đối tác và mở rộng hợp tác kinh doanh.

Đại diện thương vụ Việt Nam tại Malaysia (bên phải) tư vấn cho doanh nghiệp tại sự kiện xúc tiến thương mại.

Theo thông tin từ Cục Xúc tiến thương mại, tham dự Hội nghị, về phía Việt Nam có ông Bùi Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại; ông Phùng Văn Thành, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Malaysia; cùng đại diện các cơ quan, tổ chức, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp Việt Nam.

Về phía Malaysia có ông Goh Choon Aik, thành viên Hội đồng Hành pháp bang Penang, phụ trách thương mại và đoàn kết cộng đồng; bà Zaimah Osman, Lãnh sự phụ trách thương mại Malaysia tại TP. Hồ Chí Minh, đại diện MATRADE; cùng đại diện các tổ chức và doanh nghiệp Malaysia.

Đáng chú ý, trong dịp Vietnam Foodexpo 2026, đoàn Malaysia đến Việt Nam có sự tham gia của khoảng 20 doanh nghiệp đến từ Bang Penang tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm, hoạt động trong lĩnh vực thu mua, nhập khẩu, phân phối vào hệ thống siêu thị tại Malaysia. Sự tham gia của đoàn doanh nghiệp Malaysia tạo thêm cơ hội tăng cường kết nối thương mại, mở rộng mạng lưới đối tác và thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước.

Trong khuôn khổ Hội nghị, đại diện Cục Xúc tiến thương mại, MATRADE, Thương vụ Việt Nam tại Malaysia và lãnh đạo Bang Penang sẽ trao đổi về tiềm năng, cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Malaysia, đồng thời giới thiệu những triển vọng kết nối giao thương trong thời gian tới. Hoạt động kết nối tập trung vào các lĩnh vực có tiềm năng, đặc biệt là nông sản, thực phẩm, đồ uống, thương mại và phân phối hàng hóa, qua đó tạo điều kiện để các doanh nghiệp tìm hiểu nhu cầu thị trường, giới thiệu sản phẩm và năng lực cung ứng.

Đặc biệt, Phiên kết nối giao thương trực tiếp (B2B) giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Malaysia là một trong những hoạt động trọng tâm của Hội nghị, tạo cơ hội để doanh nghiệp hai bên trực tiếp gặp gỡ, trao đổi nhu cầu xuất nhập khẩu, tìm kiếm đối tác và thảo luận các phương án hợp tác kinh doanh. Thông qua hoạt động này, doanh nghiệp Việt Nam có thêm điều kiện tiếp cận các nhà nhập khẩu, nhà phân phối và hệ thống bán lẻ tại Malaysia, đồng thời mở rộng cơ hội đưa các sản phẩm có thế mạnh của Việt Nam vào thị trường Malaysia và các thị trường liên quan.

Hội nghị Kết nối giao thương doanh nghiệp Việt Nam - Malaysia không chỉ là cầu nối giúp doanh nghiệp hai nước tăng cường trao đổi thông tin, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường, mà còn góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Malaysia ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững.

Thương mại song phương Việt Nam - Malaysia tiếp tục tăng trưởng tích cực, đặc biệt kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 11/2024. Theo số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt 16,33 tỷ USD, tăng 15,11% so với năm 2024; trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Malaysia đạt 5,33 tỷ USD và nhập khẩu từ Malaysia đạt khoảng 11 tỷ USD. Trong 9 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại song phương đạt 17,4 tỷ USD, tăng 44,2% so với cùng kỳ năm trước và vượt tổng kim ngạch của cả năm 2025. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Malaysia đạt 5,675 tỷ USD, tăng 46,4%; nhập khẩu từ Malaysia đạt 11,720 tỷ USD, tăng 43,2%.Việt Nam và Malaysia có nhiều thế mạnh có thể bổ trợ lẫn nhau trong hoạt động thương mại và hợp tác sản xuất. Việt Nam xuất khẩu sang Malaysia các mặt hàng chủ yếu như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, máy móc, thiết bị, điện thoại và linh kiện, sắt thép, hàng dệt may, gỗ và sản phẩm gỗ, thủy sản, gạo, cà phê, rau quả và các sản phẩm nông nghiệp. Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ Malaysia chủ yếu các mặt hàng như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, máy móc, thiết bị, xăng dầu, hóa chất, dầu mỡ động thực vật, khí đốt hóa lỏng và nguyên liệu phục vụ sản xuất.