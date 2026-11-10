Sắp diễn ra Hội nghị Kết nối giao thương doanh nghiệp Việt Nam - Malaysia

Hội nghị Kết nối giao thương doanh nghiệp Việt Nam - Malaysia sẽ diễn ra vào chiều ngày 12/11/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí Minh

Nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và tăng cường kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Malaysia, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp với Cơ quan Xúc tiến thương mại Malaysia (MATRADE) và các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị Kết nối giao thương doanh nghiệp Việt Nam - Malaysia vào chiều ngày 12/11/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội nghị Kết nối giao thương doanh nghiệp Việt Nam - Malaysia được tổ chức trong khuôn khổ Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2026 (Vietnam Foodexpo 2026), diễn ra từ ngày 11-14/11/2026, góp phần tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại quốc tế, tạo cơ hội để doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, trao đổi thông tin thị trường, tìm kiếm đối tác và mở rộng hợp tác kinh doanh.

Tham dự Hội nghị, về phía Việt Nam dự kiến có ông Bùi Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại; ông Phùng Văn Thành, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Malaysia; cùng đại diện các cơ quan, tổ chức, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp Việt Nam. Về phía Malaysia dự kiến có ông YB Tuan Goh Choon Aik, Ủy viên Hội đồng Bang Penang, Malaysia, phụ trách các vấn đề Thương mại và Đoàn kết cộng đồng; bà Zaimah Osman, Tham tán Thương mại, đại diện MATRADE tại TP. Hồ Chí Minh; cùng đại diện các tổ chức và doanh nghiệp Malaysia.

Đáng chú ý, trong dịp Vietnam FoodExpo 2026, đoàn Malaysia đến Việt Nam có sự tham gia của khoảng 20 doanh nghiệp đến từ Bang Penang tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm, hoạt động trong lĩnh vực thu mua, nhập khẩu, phân phối vào hệ thống siêu thị tại Malaysia. Sự tham gia của đoàn doanh nghiệp Malaysia tạo thêm cơ hội tăng cường kết nối thương mại, mở rộng mạng lưới đối tác và thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước.

Trong khuôn khổ Hội nghị, đại diện Cục Xúc tiến thương mại, MATRADE, Thương vụ Việt Nam tại Malaysia và lãnh đạo Bang Penang sẽ trao đổi về tiềm năng, cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Malaysia, đồng thời giới thiệu những triển vọng kết nối giao thương trong thời gian tới. Hoạt động kết nối tập trung vào các lĩnh vực có tiềm năng, đặc biệt là nông sản, thực phẩm, đồ uống, thương mại và phân phối hàng hóa, qua đó tạo điều kiện để các doanh nghiệp tìm hiểu nhu cầu thị trường, giới thiệu sản phẩm và năng lực cung ứng.

Đặc biệt, Phiên kết nối giao thương trực tiếp (B2B) giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Malaysia là một trong những hoạt động trọng tâm của Hội nghị, tạo cơ hội để doanh nghiệp hai bên trực tiếp gặp gỡ, trao đổi nhu cầu xuất nhập khẩu, tìm kiếm đối tác và thảo luận các phương án hợp tác kinh doanh. Thông qua hoạt động này, doanh nghiệp Việt Nam có thêm điều kiện tiếp cận các nhà nhập khẩu, nhà phân phối và hệ thống bán lẻ tại Malaysia, đồng thời mở rộng cơ hội đưa các sản phẩm có thế mạnh của Việt Nam vào thị trường Malaysia và các thị trường liên quan.

Hội nghị Kết nối giao thương doanh nghiệp Việt Nam - Malaysia không chỉ là cầu nối giúp doanh nghiệp hai nước tăng cường trao đổi thông tin, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường, mà còn góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Malaysia ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững.

Malaysia là một trong những nền kinh tế phát triển năng động tại khu vực Đông Nam Á, có nền công nghiệp tương đối phát triển, cơ cấu kinh tế đa dạng và mức độ hội nhập quốc tế cao. Malaysia có thế mạnh trong các lĩnh vực công nghiệp điện, điện tử, bán dẫn, dầu khí, hóa dầu, chế biến cao su, dầu cọ, công nghiệp thực phẩm và dịch vụ. Bên cạnh đó, Malaysia còn là một trong những quốc gia có thế mạnh về phát triển ngành công nghiệp Halal, với hệ thống tiêu chuẩn, chứng nhận và mạng lưới phân phối phục vụ thị trường trong nước và quốc tế. Chính sách kinh tế - thương mại của Malaysia tập trung vào mở rộng thị trường xuất khẩu, đa dạng hóa đối tác thương mại, tận dụng các hiệp định thương mại tự do và tăng cường tham gia chuỗi cung ứng khu vực, toàn cầu. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Malaysia bao gồm sản phẩm điện, điện tử, máy móc, thiết bị, sản phẩm dầu mỏ, hóa chất, dầu cọ và các sản phẩm chế biến từ dầu cọ, khí tự nhiên hóa lỏng, cao su và các sản phẩm từ cao su. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồm máy móc, thiết bị, linh kiện điện tử, sản phẩm dầu mỏ, hóa chất, nguyên liệu phục vụ sản xuất và hàng tiêu dùng. Về thương mại song phương Việt Nam - Malaysia, quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước tiếp tục phát triển tích cực, đặc biệt kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 11/2024. Theo số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt 16,33 tỷ USD, tăng 15,11% so với năm 2024; trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Malaysia đạt 5,33 tỷ USD và nhập khẩu từ Malaysia đạt khoảng 11 tỷ USD. Trong 9 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại song phương đạt 17,4 tỷ USD, tăng 44,2% so với cùng kỳ năm trước và vượt tổng kim ngạch của cả năm 2025. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Malaysia đạt 5,675 tỷ USD, tăng 46,4%; nhập khẩu từ Malaysia đạt 11,720 tỷ USD, tăng 43,2%. Việt Nam và Malaysia có nhiều thế mạnh có thể bổ trợ lẫn nhau trong hoạt động thương mại và hợp tác sản xuất. Việt Nam xuất khẩu sang Malaysia các mặt hàng chủ yếu như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, máy móc, thiết bị, điện thoại và linh kiện, sắt thép, hàng dệt may, gỗ và sản phẩm gỗ, thủy sản, gạo, cà phê, rau quả và các sản phẩm nông nghiệp. Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ Malaysia chủ yếu các mặt hàng như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, máy móc, thiết bị, xăng dầu, hóa chất, dầu mỡ động thực vật, khí đốt hóa lỏng và nguyên liệu phục vụ sản xuất. Về đầu tư song phương, Malaysia là một trong những nhà đầu tư nước ngoài quan trọng tại Việt Nam. Theo thông tin được công bố tháng 7/2026 trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Malaysia đứng thứ 10 trong số 154 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam, đồng thời là nhà đầu tư lớn thứ ba trong ASEAN, với 804 dự án còn hiệu lực và tổng vốn đăng ký đạt khoảng 14,8 tỷ USD. Các dự án đầu tư của Malaysia tại Việt Nam tập trung vào một số lĩnh vực như bất động sản, công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng, xây dựng và dịch vụ. Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp Việt Nam cũng quan tâm tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư và mở rộng hoạt động kinh doanh tại thị trường Malaysia, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, công nghiệp chế biến và phân phối hàng hóa.