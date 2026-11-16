Sắp diễn ra Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại tháng 11/2026

Theo chương trình, Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tháng 11/2026 sẽ diễn ra lúc 14h30 ngày 18/11/2026, theo hình thức trực tiếp tại TP. Hồ Chí Minh và trực tuyến.

Hội nghị do lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) chủ trì, với chủ đề “Kết nối thông tin thị trường, mở rộng cơ hội xuất khẩu cho ngành bao bì Việt Nam”. Ngoài ra, chương trình còn có sự tham gia của đại diện: Hiệp hội Bao bì Việt Nam (VINPAS), các Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp ngành bao bì.

Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tháng 10/2026.

Hội nghị nhằm tăng cường kết nối thông tin giữa cơ quan quản lý, hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời trao đổi về tình hình xuất khẩu, chính sách thương mại và những cơ hội mở rộng thị trường đối với sản phẩm bao bì Việt Nam.

Theo dự kiến, hội nghị gồm hai phiên nội dung chính, tập trung vào tình hình xuất khẩu ngành bao bì Việt Nam và cơ hội tiếp cận các thị trường quốc tế.

Tại phiên thứ nhất, đại diện ngành bao bì sẽ trao đổi về kết quả xuất khẩu trong 10 tháng năm 2026, tác động của chính sách thuế quan và các biện pháp phòng vệ thương mại tại những thị trường xuất khẩu lớn. Bên cạnh việc đánh giá tình hình xuất khẩu, phiên thảo luận cũng tập trung làm rõ định hướng đa dạng hóa thị trường, giới thiệu năng lực sản xuất, thiết kế sản phẩm và nhu cầu kết nối giao thương của doanh nghiệp bao bì Việt Nam.

Đáng chú ý, các hoạt động xúc tiến thương mại dành cho ngành bao bì cũng sẽ được giới thiệu, qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, khai thác thị trường và mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh.

Một trong những nội dung trọng tâm của hội nghị là phiên trao đổi với đại diện các Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản, Úc và Singapore về quy định nhập khẩu, nhu cầu thị trường và cơ hội xúc tiến xuất khẩu sản phẩm bao bì.

Theo chương trình, ông Tạ Đức Minh - Tham tán thương mại Việt Nam tại Nhật Bản; bà Trần Thị Thanh Mỹ - Tham tán thương mại Việt Nam tại Úc và ông Cao Xuân Thắng - Tham tán thương mại Việt Nam tại Singapore sẽ tham gia cung cấp thông tin về thị trường sở tại.

Nội dung trao đổi tập trung vào nhu cầu nhập khẩu, xu hướng tiêu dùng, hệ thống phân phối sản phẩm bao bì cũng như các yêu cầu liên quan đến nguồn gốc hợp pháp, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn kỹ thuật.

Bên cạnh đó, đại diện các Thương vụ sẽ thông tin về các biện pháp phòng vệ thương mại, cơ hội tham gia hội chợ chuyên ngành và đề xuất những hoạt động kết nối giao thương phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp Việt Nam.

Thông qua các nội dung này, doanh nghiệp ngành bao bì có thêm cơ hội cập nhật thông tin về thị trường, nhận diện những yêu cầu khi xuất khẩu và tìm kiếm hướng tiếp cận các đối tác quốc tế.

Trong khuôn khổ hội nghị, Cục Xúc tiến thương mại, Hiệp hội Bao bì Việt Nam, đại diện các Thương vụ và doanh nghiệp sẽ tham gia phiên trao đổi, thảo luận nhằm làm rõ những vấn đề liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhu cầu kết nối thị trường và các giải pháp xúc tiến thương mại trong thời gian tới.