Sắp diễn ra hội nghị giao ban xúc tiến thương mại tháng 10/2026

Hội nghị dự kiến có sự tham dự và phát biểu của lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại; đại diện các cục, vụ thuộc Bộ; đại diện các đơn vị thuộc các bộ, ngành liên quan; hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài; hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp.

Nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu cho ngành gỗ đã được triển khai.

Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại tháng 10/2026 được tổ chức với chủ đề “Đa dạng hóa thị trường, thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm gỗ, nội thất Việt Nam”, bao gồm 2 phiên.

Trong đó, phiên 1: Ngành Gỗ - Nội thất Việt Nam: Kết quả xuất khẩu, định hướng đa dạng hóa thị trường và kết nối giao thương qua hội chợ chuyên ngành. Phiên này tập trung giới thiệu tổng quan ngành Gỗ - Nội thất Việt Nam; kết quả xuất khẩu 9 tháng năm 2026, tác động của chính sách thuế quan, phòng vệ thương mại tại các thị trường lớn và định hướng đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Giới thiệu các hội chợ, triển lãm chuyên ngành gỗ, nội thất tại Việt Nam - kênh kết nối giao thương và quảng bá năng lực sản xuất, thiết kế của doanh nghiệp Việt.

Phiên 2, giới thiệu thông tin thị trường, quy định nhập khẩu và cơ hội xúc tiến xuất khẩu sản phẩm gỗ, nội thất Việt Nam tại các thị trường trọng điểm và tiềm năng với sự tham gia của: Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ, Hà Lan, Tây Ban Nha, UAE, Australia.