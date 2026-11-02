Sắp diễn ra Hội chợ triển lãm nông nghiệp quốc tế lần thứ 26 tại thủ đô Hà Nội

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp Nguyễn Minh Tiến thông tin tại cuộc họp báo. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Hội chợ triển lãm nông nghiệp quốc tế lần thứ 26 (AgroViet 2026) dự kiến diễn ra từ ngày 12-11 đến ngày 15-11-2026 tại số 489 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội. Đây là sự kiện xúc tiến thương mại thường niên của ngành nông nghiệp và môi trường.

Năm 2026, AgroViet được tổ chức với chủ đề “Phát huy truyền thống - Kiến tạo tương lai xanh”, đúng dịp kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Môi trường (14/11/1945 - 14/11/2026).

AgroViet 2026 là dịp giới thiệu, quảng bá những thành tựu tiêu biểu, kết quả nổi bật và các định hướng lớn trong phát triển nông nghiệp, môi trường; thể hiện rõ vai trò của ngành trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và hội nhập quốc tế.

Theo Trưởng phòng Tổ chức sự kiện và Dịch vụ thương mại (Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp) Nguyễn Hồng Việt, AgroViet năm 2026 dự kiến quy tụ 250 gian hàng tiêu chuẩn, hơn 1.000 m2 trưng bày với sự tham gia của 25 tỉnh, thành phố, gần 100 gian hàng quốc tế đến từ các quốc gia thuộc ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia…

AgroViet 2026 dự kiến quy tụ nhiều gian hàng đến từ các quốc gia ASEAN, châu Á... Ảnh: CTV.

So với những lần tổ chức trước đây, AgroViet 2026 mở rộng nội dung trưng bày sang lĩnh vực công nghệ, thiết bị bảo vệ môi trường; không gian sản phẩm khoa học công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Ban tổ chức cũng sẽ bố trí gian hàng trong nước theo nhóm sản phẩm gắn với chuỗi giá trị; đẩy mạnh quảng bá trên nền tảng số và thu thập, phân loại dữ liệu khách tham quan để kết nối chính xác với các đơn vị tham gia.

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp Nguyễn Minh Tiến nhấn mạnh, thông qua AgroViet 2026, tiềm năng, thế mạnh nông nghiệp của các địa phương tiếp tục được quảng bá rộng rãi; tạo điều kiện kết nối, thu hút đầu tư, mở rộng thị trường tiêu thụ nông lâm thủy sản trong nước và xuất khẩu, góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Hội chợ được tổ chức với kỳ vọng sẽ trở thành diễn đàn giao lưu, giới thiệu các thành tựu khoa học công nghệ, giải pháp tiên tiến trong sản xuất, chế biến, bảo quản, tiêu thụ nông sản, thúc đẩy nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; tạo cầu nối để các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài tiếp cận thị trường Việt Nam.