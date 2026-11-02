Sắp diễn ra Hội chợ Triển lãm AgroViet 2026 và Không gian ẩm thực ba miền

Toàn cảnh buổi Họp báo Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế AgroViet 2026. Ảnh: Hằng Trần/Bnews/Vnanet.vn

Sáng 2/11, Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức họp báo giới thiệu Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp quốc tế lần thứ 26 (AgroViet 2026 ) và Không gian quảng bá, giới thiệu và trải nghiệm ẩm thực ba miền gắn với sản phẩm OCOP trong khuôn khổ Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2026.

Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp quốc tế AgroViet 2026 là sự kiện xúc tiến thương mại thường niên của ngành nông nghiệp và môi trường, sẽ diễn ra từ ngày 12 - 15/11/2026 tại số 489 đường Hoàng Quốc Việt, thành phố Hà Nội.

Sự kiện được tổ chức với chủ đề “Phát huy truyền thống - Kiến tạo tương lai xanh”, nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Môi trường (14/11/1945 - 14/11/2026).

Hội chợ phối hợp với Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia tổ chức nhằm giới thiệu những thành tựu tiêu biểu, kết quả nổi bật và định hướng lớn trong phát triển nông nghiệp, môi trường, thể hiện rõ vai trò của ngành trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và hội nhập quốc tế.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp phát biểu tại buổi Họp báo họp báo Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp quốc tế AgroViet 2026 . Ảnh: Hằng Trần/Bnews/Vnanet.vn

Theo ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, Hội chợ có quy mô 250 gian hàng tiêu chuẩn với hơn 1.000 m2 diện tích Khu triển lãm quốc tế chuyên đề và các Không gian trưng bày đặc biệt.

Hiện Ban tổ chức đã nhận được đăng ký tham gia của hơn 100 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước với hơn 250 gian hàng tiêu chuẩn. Khu gian hàng quốc tế có sự tham gia của các doanh nghiệp đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và các nước trong khu vực ASEAN.

Khu gian hàng trong nước quy tụ 25 tỉnh, thành phố gồm TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Lai Châu, Phú Thọ, Thanh Hóa, Lào Cai, Ninh Bình, Đồng Nai, Hà Nội, Đồng Tháp, Cao Bằng, An Giang, Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Hải Phòng, Vĩnh Long, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Cà Mau, Tây Ninh, Nghệ An, Quảng Ngãi và Quảng Ninh.

Điểm mới của AgroViet 2026 là mở rộng nội dung trưng bày sang lĩnh vực công nghệ, thiết bị bảo vệ môi trường, không gian sản phẩm khoa học công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; đồng thời, bố trí gian hàng trong nước theo nhóm sản phẩm gắn với chuỗi giá trị.

Ông Nguyễn Hồng Việt, phụ trách Tổ chức Sự kiện và Dịch vụ thương mại cho biết, Hội chợ trưng bày nhiều mặt hàng đa dạng như sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp quốc gia và cấp tỉnh, sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, vật tư nông nghiệp bền vững (phân bón vi sinh, thuốc bảo vệ thực vật sinh học), thiết bị cơ giới, hệ thống nhà lưới, nhà màng, tưới nhỏ giọt, máy móc chế biến, bảo quản nông sản, bao bì, dịch vụ logistics, kho lạnh, tem truy xuất nguồn gốc và sàn thương mại điện tử.

Các sản phẩm tiêu biểu bao gồm gạo nếp hương Bảo Lạc Cao Bằng, ST25 lúa tôm đặc biệt, cà phê Măng đen VNG, dưa vàng Vạn Hoa, trà sen Tây Hồ, thịt trâu sấy Điện Biên, miến dong Bình Lư, cơm cháy Ninh Bình, giò me Nghệ An, nem chua Thanh Hóa, chả cá thát lát Cần Thơ, nước mắm Khải Hoàn, mỳ gạo Hùng Lô, sâm Ngọc Linh, tôm khô Cà Mau và nhiều đặc sản vùng miền khác.

Đặc biệt, khu vực với 50 gian hàng tiêu chuẩn trưng bày máy nông nghiệp, thiết bị chế biến, hạt giống, thuốc bảo vệ thực vật, thú y, chăn nuôi, thủy sản và mô hình tuần hoàn Aquaponics của các doanh nghiệp uy tín đến từ Nhật Bản, Trung Quốc và Việt Nam là điểm nhấn quan trọng.

Không gian AgroViet 2026 được phân chia thành 5 khu vực gồm: Khu Triển lãm chung rộng 120 m2 quảng bá thành tựu ngành Nông nghiệp và Môi trường và các sản phẩm xuất khẩu trên 1 tỷ USD; Khu Triển lãm quốc tế máy, thiết bị vật tư nông nghiệp và công nghệ bảo vệ môi trường rộng hơn 1.000 m2 trong nhà; Khu gian hàng quốc tế trưng bày nông thủy sản chế biến sâu và tiêu dùng của doanh nghiệp Hà Nam, Trung Quốc; Khu gian hàng trong nước gắn với chuỗi giá trị nông nghiệp gồm 20 gian hàng sản phẩm chủ lực, 20 gian hàng giống và vật tư bền vững cùng 60 gian hàng địa phương và hiệp hội; Không gian xúc tiến thương mại sản phẩm khoa học công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo rộng 100 m2.

Lễ khai mạc AgroViet 2026 dự kiến diễn ra từ 8 giờ 30 ngày 12/11/2026 tại đại sảnh tầng 1 tòa nhà Triển lãm Nông nghiệp, số 489 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội. Trong khuôn khổ AgroViet 2026, sẽ diễn ra Hội nghị Kết nối cung - cầu diễn ra chiều 12/11/2026.

Trong khi đó, Không gian quảng bá, giới thiệu và trải nghiệm ẩm thực ba miền gắn với sản phẩm OCOP sẽ diễn ra từ ngày 10 - 13/12/2026, mở cửa từ 9 giờ đến 17 giờ hàng ngày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2026, sân bay Gia Lâm, phường Long Biên, thành phố Hà Nội.

Triển lãm có quy mô khoảng 600 m2 với sự tham gia của 5 địa phương và 50 doanh nghiệp, hợp tác xã, tập trung trưng bày đồ uống (đồ uống có cồn, nước ép, sữa, trà, cà phê), gia vị (tiêu, quế, hồi, mắc khén, hạt dổi), mắm truyền thống ưu tiên OCOP (nước mắm, mắm tôm, mắm tép, mắm nêm) và thực phẩm chế biến, món ăn đặc trưng.

Không gian được thiết kế theo mạch trải dài ba miền với cổng chào tre nứa, mô hình đoàn tàu Bắc Nam làm kệ quầy, không gian miền Bắc tái hiện phố cổ Hà Nội với cổng vòm di sản và nhà cổ mái ngói, không gian miền Trung lấy cảm hứng từ phố cổ Hội An với nhà tre mái nón Huế và đèn lồng, không gian miền Nam tái hiện chợ nổi miệt vườn sông nước với nhà mái lá và ghe xuồng chở hoa trái.

Trong khuôn khổ không gian này sẽ diễn ra hoạt động thử nếm đồ uống và ẩm thực ba miền, tọa đàm giới thiệu văn hóa đồ uống, gia vị và ẩm thực Việt Nam quy mô 100 - 120 đại biểu, chương trình livestream quảng bá sản phẩm từ 2 - 3 phiên, kết nối giao thương OCOP và các hoạt động minigame tặng nông sản.

Theo ông Nguyễn Hồng Việt, phụ trách Tổ chức Sự kiện và Dịch vụ thương mại, thông qua các sự kiện này, tiềm năng và thế mạnh nông nghiệp của các địa phương tiếp tục được quảng bá rộng rãi, tạo điều kiện kết nối đầu tư, mở rộng thị trường tiêu thụ nông lâm thủy sản trong nước và xuất khẩu, thúc đẩy sản xuất phát triển theo hướng hiện đại, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.