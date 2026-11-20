Từ ngày 03-05/12/2026 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, TP. Hồ Chí Minh sẽ diễn ra Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 24 tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIETNAM EXPO HCMC 2026) (Ảnh: VINEXAD)

Với chủ đề “Hội tụ giao thương - Khởi nguồn tăng trưởng”, Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 24 tại Thành phố Hồ Chí Minh (Vietnam Expo HCMC 2026) kỳ vọng là nền tảng xúc tiến thương mại quốc tế uy tín, nơi doanh nghiệp gặp gỡ đối tác, tiếp cận nguồn cung, tìm kiếm nhà phân phối và mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh tại Việt Nam cũng như thị trường khu vực.

986 gian hàng từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ

Hội chợ Vietnam Expo HCMC 2026 ghi nhận 986 gian hàng, quy tụ 825 doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến thương mại và hiệp hội ngành hàng đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với quy mô và sức hút quốc tế ngày càng mở rộng, hội chợ dự kiến đón tiếp trên 20.000 lượt khách tham quan đến từ hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm các nhà mua hàng, nhà phân phối, doanh nghiệp thương mại và khách tham quan chuyên ngành, góp phần tạo nên không gian giao thương đa quốc gia và mở rộng cơ hội kết nối kinh doanh.

Đặc biệt, sự tham gia của các Khu Gian hàng Quốc gia quy mô lớn đến từ Ấn Độ, Cộng hoà Belarus, Hàn Quốc, Malaysia ,Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam tạo nên điểm nhấn nổi bật, thể hiện sự đa dạng về nguồn cung, sản phẩm và năng lực sản xuất của các thị trường.

Trong đó, khu Gian hàng Belarus do Phòng Thương mại và Công nghiệp Belarus (BelCCI) tổ chức có quy mô hơn 300 m², quy tụ nhiều doanh nghiệp và tổ chức tiêu biểu của Belarus, giới thiệu danh mục sản phẩm và giải pháp đa dạng thuộc các lĩnh vực thế mạnh của quốc gia này. Nổi bật là nhóm thực phẩm & đồ uống với các sản phẩm thịt bò, thịt chế biến, sữa và chế phẩm từ sữa, bánh kẹo cùng đồ uống; lĩnh vực dược phẩm, thực phẩm chức năng và thiết bị y tế; máy móc công nghiệp, máy kéo, thiết bị nông nghiệp, xe chuyên dụng và lốp xe; cùng các nguyên liệu hóa chất, vật liệu công nghiệp và sợi thủy tinh kỹ thuật. Đặc biệt, sự góp mặt của các doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, cơ khí và công nghiệp chế tạo mang đến cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận trực tiếp với nguồn cung, công nghệ và năng lực sản xuất từ Belarus.

Khu Gian hàng Quốc gia Hàn Quốc giới thiệu đa dạng sản phẩm thuộc các lĩnh vực mỹ phẩm, chăm sóc cá nhân, thực phẩm - đồ uống, chăm sóc sức khỏe, vật liệu công nghiệp và nông nghiệp. Khu gian hàng mang đến cơ hội khám phá nguồn cung và giải pháp đa dạng từ các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Khu Gian hàng Quốc gia Malaysia nổi lên như một điểm nhấn không thể bỏ qua tại hội chợ. Với quy mô đầu tư lớn và thiết kế hiện đại, khu vực này khẳng định mạnh mẽ bản sắc và dấu ấn nhận diện thương hiệu quốc gia Malaysia. Tại đây, khách tham quan sẽ khám phá sự đa dạng của các sản phẩm và giải pháp chất lượng cao, từ thực phẩm và đồ uống, cảnh quan và làm vườn, vật liệu nội - ngoại thất cho đến thiết bị công nghiệp và tự động hoá. Đây là nơi thể hiện rõ nét hình ảnh một Malaysia năng động và giàu sáng tạo, luôn sẵn sàng chào đón cơ hội hợp tác kinh doanh với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và khu vực.

Hội chợ Vietnam Expo HCMC 2026 quy tụ 986 gian hàng, quy tụ 825 doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến thương mại và hiệp hội ngành hàng đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ (Ảnh: VINEXAD)

Bên cạnh đó, Khu Gian hàng Trung Quốc quy tụ hơn 100 doanh nghiệp tiêu biểu giới thiệu đa dạng sản phẩm tiêu dùng và điện tử gia dụng, hướng đến nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường Việt Nam. Các sản phẩm nổi bật về tính ứng dụng, thiết kế thực tiễn và tích hợp công nghệ, từ đồ gia dụng, thiết bị điện tử đến các sản phẩm tiện ích cho gia đình. Với sự tham gia của các nhà sản xuất đến từ Trung Quốc, khu gian hàng mang đến cơ hội để nhà phân phối, bán lẻ và khách mua hàng Việt Nam kết nối trực tiếp với nguồn cung phong phú, mở rộng danh mục sản phẩm và phát triển quan hệ hợp tác. Đây cũng là một điểm kết nối quan trọng trong khuôn khổ Vietnam Expo HCMC 2026, góp phần mở rộng giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam và thị trường Trung Quốc.

Các khu gian hàng quốc gia không chỉ là không gian trưng bày sản phẩm mà còn đại diện cho hình ảnh, thương hiệu và thế mạnh thương mại của từng thị trường. Đây là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận trực tiếp với các nhà sản xuất, nhà cung cấp và tổ chức xúc tiến thương mại quốc tế, tìm kiếm đối tác phù hợp, mở rộng mạng lưới phân phối và phát triển quan hệ hợp tác lâu dài. Đồng thời, sự hiện diện của các khu gian hàng quốc gia cũng góp phần tạo nên không gian giao thương đa sắc màu, thúc đẩy trao đổi thương mại song phương và đa phương, đồng thời mở ra cơ hội để các doanh nghiệp quốc tế tiếp cận sâu hơn với thị trường Việt Nam.

Tại Vietnam Expo HCMC 2026 sẽ tập trung trưng bày 5 nhóm ngành hàng chính gồm Thực phẩm & Tiêu dùng thông minh; Thiết bị điện - Điện tử gia dụng; Trang trí Nhà - Vườn & Cảnh quan; Thiết bị & Dụng cụ DIY; Thang máy & Linh phụ kiện cùng hội tụ, tạo nên hệ sinh thái sản phẩm và giải pháp đa dạng phục vụ nhu cầu tiêu dùng, sản xuất và phát triển không gian sống hiện đại. Từ thực phẩm, hàng tiêu dùng, thiết bị điện tử, đồ gia dụng đến các sản phẩm trang trí, vật liệu, dụng cụ và giải pháp công trình, triển lãm mang đến cơ hội để khách tham quan và nhà mua hàng cập nhật xu hướng sản phẩm, tìm kiếm nguồn cung mới và trực tiếp làm việc với các doanh nghiệp sản xuất. Sự kết hợp giữa các nhóm ngành hàng tạo điều kiện để doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực gặp gỡ, trao đổi và tìm kiếm cơ hội hợp tác liên ngành, góp phần mở rộng danh mục sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Cập nhật xu hướng phát triển, công nghệ, thị trường và cơ hội hợp tác

Bên cạnh hoạt động trưng bày và giao thương, Vietnam Expo HCMC 2026 còn tổ chức chuỗi hội thảo, tọa đàm chuyên ngành với sự đồng hành của các hiệp hội và tổ chức chuyên môn, tạo diễn đàn trao đổi về xu hướng phát triển, công nghệ, thị trường và cơ hội hợp tác trong từng lĩnh vực.

Bên cạnh hoạt động trưng bày và giao thương, Vietnam Expo HCMC 2026 cũng sẽ diễn ra chuỗi hội thảo, tọa đàm chuyên ngành với sự đồng hành của các hiệp hội và tổ chức chuyên môn, tạo diễn đàn trao đổi về xu hướng phát triển, công nghệ, thị trường và cơ hội hợp tác trong từng lĩnh vực (Ảnh: VINEXAD)

Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA) phối hợp với Trung tâm Phát triển Công nghiệp - Công nghiệp hỗ trợ (CISID) thuộc Sở Công Thương TP.HCM tổ chức toạ đàm “Tương lai chuỗi cung ứng điện tử Việt Nam: Từ tuân thủ xanh đến lợi thế cạnh tranh”. Toạ đàm tập trung cập nhật các tiêu chuẩn và yêu cầu phát triển bền vững đối với ngành điện tử trong 5 năm tới, đồng thời thảo luận các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu.

Bên cạnh đó, Hiệp hội Xây dựng & Vật liệu Xây dựng TP. Hồ Chí Minh (SACA) phối hợp cùng VINEXAD tổ chức tọa đàm “Cảnh quan môi trường sống”. Chương trình hướng đến những góc nhìn mới về không gian sống, kiến trúc và cảnh quan, kết nối cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, vật liệu, kiến trúc và thiết kế cảnh quan.

Ngoài ra, chương trình còn có các hoạt động hội thảo và kết nối chuyên ngành khác như tọa đàm về thang máy với chủ đề “Thang máy kết nối công trình và không gian sống”, do Hiệp hội Thang máy Việt Nam (VNEA) phối hợp cùng VINEXAD tổ chức; sự kiện kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ với chủ đề “Nâng chuẩn nhà cung ứng - Mở rộng cơ hội đơn hàng”, do VCCI phối hợp cùng VINEXAD thực hiện.

Thông qua các hoạt động này, triển lãm không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm mà còn là diễn đàn chia sẻ kiến thức, cập nhật xu hướng và thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp trong từng ngành hàng.

Một trong những trọng tâm của Vietnam Expo HCMC 2026 là thúc đẩy các hoạt động kết nối doanh nghiệp, mở rộng cơ hội hợp tác thương mại và đầu tư giữa doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác quốc tế.

Nổi bật là Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Belarus, do Phòng Thương mại và Công nghiệp Belarus (BelCCI) phối hợp cùng VINEXAD tổ chức, với thông điệp “Kết nối đối tác - Thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư”. Trong khuôn khổ diễn đàn, chương trình kết nối giao thương B2B sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước trực tiếp trao đổi nhu cầu, giới thiệu năng lực và tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh.

Cùng với đó, chương trình Malaysia - Vietnam Business Connect 2026, với sự phối hợp của MATRADE và VINEXAD, sẽ tạo cầu nối giữa doanh nghiệp Việt Nam và Malaysia, hỗ trợ các đơn vị tiếp cận đối tác, tìm kiếm nhà cung cấp và mở rộng thị trường.

Các chương trình Kết nối giao thương - Business Matching cũng được tổ chức xuyên suốt thời gian triển lãm, giúp rút ngắn khoảng cách giữa nhà trưng bày và nhà mua hàng (Ảnh: VINEXAD)

Các chương trình Kết nối giao thương - Business Matching được tổ chức xuyên suốt thời gian triển lãm, giúp rút ngắn khoảng cách giữa nhà trưng bày và nhà mua hàng. Thông qua các cuộc gặp gỡ trực tiếp, doanh nghiệp có cơ hội trao đổi về sản phẩm, năng lực cung ứng, chính sách hợp tác và khả năng phát triển quan hệ thương mại lâu dài.

Với quy mô 986 gian hàng, sự tham gia của 825 doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến thương mại và hiệp hội doanh nghiệp đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng chuỗi hội thảo và chương trình kết nối giao thương đa dạng, Vietnam Expo HCMC 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là điểm hẹn xúc tiến thương mại quốc tế, góp phần thúc đẩy kết nối cung - cầu, mở rộng thị trường và tạo dựng những cơ hội hợp tác kinh doanh thiết thực.