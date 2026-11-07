Sắp diễn ra Hội chợ Thương mại, Du lịch quốc tế Việt-Trung tại Lạng Sơn

Vẻ đẹp thiên nhiên và cảnh quan vùng đất Lạng Sơn. (Ảnh: Báo Lạng Sơn)

Theo Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, hội chợ được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ thương mại Lạng Sơn (số 2A, đường Tam Thanh, phường Tam Thanh), với chủ đề “Lạng Sơn - Cửa ngõ giao thương Việt Nam - ASEAN - Trung Quốc”. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 28/11.

Hội chợ có quy mô đa ngành, gồm khu thương mại và khu triển lãm, du lịch, dịch vụ. Trong đó, khu thương mại dự kiến bố trí 30 - 35 gian hàng của doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến thương mại, du lịch Trung Quốc và ASEAN; 35 gian hàng của các địa phương; 30 gian hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã Lạng Sơn và hơn 100 gian hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã trong nước.

Các sản phẩm trưng bày tập trung vào những mặt hàng đặc trưng, thế mạnh của các địa phương, nhất là sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu.

Khu triển lãm, du lịch và dịch vụ sẽ giới thiệu thành tựu kinh tế - xã hội, sản phẩm OCOP, không gian văn hóa, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn, cùng các sản phẩm, dịch vụ du lịch, logistics, tài chính và ngân hàng.

Hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc góp phần quảng bá, thu hút du khách đến với Lạng Sơn. (Ảnh: Báo Lạng Sơn)

Không chỉ trưng bày, giới thiệu sản phẩm, hội chợ còn hướng tới kết nối doanh nghiệp, tìm kiếm đối tác, ký kết hợp đồng, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa, đặc biệt là thị trường Trung Quốc.

Trong khuôn khổ sự kiện, hội thảo “Phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới và Kết nối giao thương năm 2026” dự kiến diễn ra ngày 29/11. Các chương trình quảng bá, livestream và xúc tiến thương mại trên nền tảng số cũng được triển khai xuyên suốt hội chợ.

Bên cạnh đó, hội nghị xúc tiến, quảng bá tiềm năng du lịch Lạng Sơn dự kiến tổ chức ngày 27/11; cùng các hoạt động khảo sát điểm du lịch, biểu diễn văn nghệ và giới thiệu bản sắc văn hóa địa phương.

Hội chợ Thương mại, Du lịch quốc tế Việt - Trung là hoạt động xúc tiến thương mại được tổ chức luân phiên hai năm một lần giữa tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và thị Bằng Tường, Quảng Tây (Trung Quốc).

Thông qua sự kiện, Lạng Sơn kỳ vọng tăng cường hợp tác thương mại, thúc đẩy xuất nhập khẩu, quảng bá tiềm năng du lịch và thu hút đầu tư, qua đó phát huy vai trò cửa ngõ giao thương giữa Việt Nam, ASEAN và Trung Quốc.