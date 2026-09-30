Sắp diễn ra Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 tại Hà Nội

Chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 8 đến 12/10 tại Nhà Triển lãm Nông nghiệp, số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Hà Nội, hướng tới quảng bá sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP, các mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn; tôn vinh nghệ nhân, thợ thủ công và tăng cường kết nối sản phẩm với thị trường.

Đây cũng là hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá văn hóa, phát triển kinh tế nông thôn, thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Môi trường (14/11/1945-14/11/2026) và 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026).

Theo ban tổ chức, Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 có gần 100 gian hàng và khu triển lãm chung rộng 120m², với sự tham gia của hơn 50 đơn vị đến từ 18 tỉnh, thành phố. Các sản phẩm được giới thiệu gồm mây tre đan, gốm sứ, sơn mài, lụa, thổ cẩm, đồ gỗ, kim loại và nhiều sản phẩm đặc trưng của các làng nghề truyền thống.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Đình Trung

Cùng với đó là các sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Điểm mới của Hội chợ năm nay là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, kết nối tiêu thụ. Ban tổ chức dự kiến tổ chức các phiên livestream trên TikTok Shop và ứng dụng mã QR để khách tham quan tra cứu nguồn gốc, thông tin sản phẩm.

Tuần lễ quảng bá, kết nối du lịch nông nghiệp, nông thôn được tổ chức tại khu vực ngoài trời, với không gian “Ngôi nhà chung” giới thiệu các mô hình du lịch tiêu biểu của ba miền. Hình ảnh, phim tư liệu, mô hình và sản phẩm đặc trưng được kết hợp nhằm tạo không gian trải nghiệm, qua đó giới thiệu tiềm năng du lịch nông nghiệp, nông thôn Việt Nam.

Trong khuôn khổ Tuần lễ, Hội nghị quảng bá, kết nối và xúc tiến thương mại du lịch nông thôn Việt Nam diễn ra sáng 9/10, dự kiến có 150-200 đại biểu tham dự. Hội nghị tập trung giới thiệu điểm đến, mô hình du lịch tiêu biểu và thúc đẩy kết nối giữa địa phương, chủ thể du lịch với doanh nghiệp lữ hành.

Nhiều hoạt động trải nghiệm cũng được tổ chức như biểu diễn văn hóa nghệ thuật, trình diễn nghề truyền thống, làm gốm, tranh Đông Hồ, tò he, dệt thổ cẩm, quay tơ dệt lụa; trải nghiệm ẩm thực và trò chơi dân gian. Công tác quảng bá được triển khai trên báo điện tử, TikTok, YouTube và các nền tảng mạng xã hội.

Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 có gần 100 gian hàng và khu triển lãm chung rộng 120m², với sự tham gia của hơn 50 đơn vị đến từ 18 tỉnh, thành phố. Ảnh: Đình Trung

Sản phẩm trưng bày đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên, sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, điển hình. Ảnh: Đình Trung

Đáng chú ý, Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026 tiếp nhận 453 sản phẩm của 256 tác giả, nhóm tác giả trên cả nước. Sản phẩm dự thi thuộc 5 nhóm gồm gốm sứ và thủy tinh; dệt, thêu, đan, móc; mây, tre, lá; đá, gỗ mỹ nghệ, sơn mài, khảm trai và nhóm sản phẩm khác.

Lễ trao giải diễn ra tối 8/10, với cơ cấu 5 giải Nhất, 10 giải Nhì, 15 giải Ba, 15 giải Khuyến khích cùng một số giải phụ. Các sản phẩm đạt giải được trưng bày tại khu triển lãm chung trong suốt thời gian diễn ra Hội chợ.

Theo ban tổ chức, việc tổ chức đồng thời 3 hoạt động nhằm tạo sự kết nối từ bảo tồn nghề truyền thống, sáng tạo sản phẩm đến quảng bá, trải nghiệm, phát triển du lịch và kết nối thị trường, góp phần phát huy giá trị văn hóa làng nghề và thúc đẩy kinh tế nông thôn.