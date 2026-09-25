Sắp diễn ra Giải Bơi chải Thuyền rồng và Ván SUP Hà Nội mở rộng năm 2026

Giải Bơi chải Thuyền rồng và Ván SUP Hà Nội mở rộng năm 2026 do Sở VHTTDL Hà Nội phối hợp với Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) tổ chức, nhằm hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2026).

Giải đấu là một trong những hoạt động thuộc chiến dịch “Chạm thu Hà Nội”.

Sáng 25.9, Sở VHTTDL Hà Nội thông tin về Giải đấu tới các cơ quan báo chí

Theo Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội Phạm Xuân Tài, với chủ đề “Sôi động hồ Tây mùa thu: Nhịp chèo hội nhập chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô”, Giải tiếp tục khẳng định quy mô và sức hút của sự kiện thể thao mặt nước tiêu biểu của Thủ đô.

Ở nội dung Thuyền rồng, Giải tiếp nối và tôn vinh nét đẹp văn hóa bơi chải sông nước gắn với đời sống cộng đồng, tín ngưỡng và lễ hội dân gian của người dân Thăng Long - Hà Nội. Những mái chèo đồng nhịp không chỉ tạo nên sức mạnh trên đường đua, mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn kết cộng đồng.

Có 48 đội đăng ký tranh tài nội dung Thuyền rồng, gồm: 7 đội quốc tế và tỉnh, thành; 10 đội thuộc khối ngoại giao và tổ chức quốc tế; 7 đội trường đại học và liên cấp; 14 đội xã, phường trên địa bàn Hà Nội; cùng 10 đội thuộc khối doanh nghiệp, tổ chức và câu lạc bộ.

Trong khi đó, nội dung Ván SUP mang đến sắc màu trẻ trung, hiện đại của thể thao mặt nước. Với tính trải nghiệm cao, bộ môn này phản ánh lối sống năng động và xu hướng thể thao ngoài trời đang ngày càng thu hút thanh niên, sinh viên và cộng đồng quốc tế tại Hà Nội.

Ván SUP quy tụ 127 tay chèo, trong đó có 29 vận động viên quốc tế cùng các vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Sự góp mặt đa dạng của các tay chèo hứa hẹn tạo nên những màn tranh tài giàu tốc độ, kỹ thuật trên mặt nước hồ Tây.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội Phạm Xuân Tài phát biểu

Cũng theo ông Phạm Xuân Tài, dù là một sự kiện thể thao, nhưng chương trình khai mạc được xây dựng theo tinh thần lễ hội trên mặt nước, kết hợp nghi thức thi đấu với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, mở ra không gian giao lưu giữa truyền thống và hiện đại.

Các tiết mục múa lân - sư - rồng, trống hội cùng nghi thức đánh trống khai mạc sẽ mang đến không khí sôi động, trang trọng, đậm sắc màu văn hóa truyền thống.

Tiếng trống hội hòa cùng nhịp chèo và những chiếc thuyền rồng lướt trên mặt nước hồ Tây, trong sự hiện diện của các đội tuyển trong nước và quốc tế, tạo nên điểm nhấn giàu bản sắc giữa mùa thu Hà Nội.

Qua đó, sự kiện được kỳ vọng vượt ra khỏi khuôn khổ một cuộc tranh tài, trở thành ngày hội thể thao - văn hóa - cộng đồng, góp thêm một sắc màu riêng cho đời sống văn hóa Thủ đô.

Đại diện UBND phường Tây Hồ thông tin về công tác bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ Giải

Đáng chú ý, Giải năm nay quy tụ nhiều vận động viên quốc tế trẻ, có thành tích nổi bật tại các giải đấu cấp quốc gia và khu vực, góp phần nâng chất lượng chuyên môn và sức cạnh tranh trên đường đua hồ Tây.

Ở nội dung Thuyền rồng, sẽ có sự góp mặt của những đội mạnh như: Bomba Pilipinas (Philippines), Argo Naga (Malaysia) và GuangZhou Knight Dragon Boat (Trung Quốc).

Trong đó, Bomba Pilipinas và Argo Naga là những đội thuyền có vị thế tại khu vực châu Á, thường xuyên góp mặt ở các giải đấu quy mô châu lục và thế giới. Đội GuangZhou Knight Dragon Boat cũng thuộc nhóm những đại diện mạnh của Trung Quốc.

Sự góp mặt của các đội tuyển quốc tế cho thấy sức hút ngày càng mở rộng của Giải đấu, đồng thời tạo điều kiện để các tay chèo trong nước cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao trình độ chuyên môn.

Thông qua Giải đấu, Hà Nội có thêm không gian giao lưu, kết nối bạn bè quốc tế với văn hóa và đời sống của Thủ đô. Nhịp trống, nhịp chèo của thuyền rồng truyền thống hòa cùng sự trẻ trung, năng động của ván SUP, tạo nên bức tranh thể thao mặt nước mang đậm sắc thái Hà Nội - nơi những giá trị văn hóa được tiếp nối trong một không gian cởi mở, hiện đại và hội nhập.

Thời gian dự kiến:

- Ngày 3.10.2026:

14h đến 17h: Thi đấu vòng loại Ván SUP.

Ngày 4.10.2026:

8h: Lễ khai mạc

9h - 17h30: Thi đấu các nội dung Thuyền rồng và Ván SUP

17h30: Bế mạc và trao giải.