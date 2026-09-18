Sắp diễn ra festival quốc tế đặc biệt, 25.000 chậu lúa sẽ được trưng bày

Chiều 18/9, UBND thành phố Cần Thơ đã tổ chức cuộc họp triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Festival Quốc tế ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố đã công bố quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Festival Quốc tế ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026.

Ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Tiểu ban Nội dung và Tuyên truyền đề nghị các sở, ngành, cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn chỉnh các nội dung chuẩn bị, xác định rõ trách nhiệm, đầu mối, nhiệm vụ và thời hạn hoàn thành đối với từng công việc.

Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, với vai trò cơ quan thường trực, tiếp tục tổng hợp ý kiến của các thành viên Ban Tổ chức, hoàn chỉnh dự thảo phân công nhiệm vụ và dự thảo thành lập các tiểu ban.

Các thành viên Ban Tổ chức tập trung góp ý để Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, hoàn chỉnh, báo cáo Ban Tổ chức và các cơ quan liên quan xem xét, thống nhất.

Mô hình sản xuất lúa theo cánh đồng lớn, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất tại Cần Thơ. Ảnh: Báo Cần Thơ

Theo kế hoạch, Festival Quốc tế ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026 với chủ đề "Gạo xanh Việt Nam - Vươn tầm quốc tế", dự kiến diễn ra từ ngày 23-26/11.

Sự kiện hướng đến nâng cao nhận thức về sản xuất xanh, phát thải thấp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Đồng thời, Festival góp phần quảng bá hình ảnh Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long năng động, hội nhập, giữ vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo Việt Nam.

Báo cáo tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Giang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ cho biết, công tác chuẩn bị Festival đang được triển khai theo kế hoạch.

Các nội dung chuyên môn đang được triển khai đồng bộ, gồm chuẩn bị các hội thảo về gạo xanh, khoa học - công nghệ, số hóa và phát thải thấp; khảo sát, lựa chọn địa điểm trình diễn cơ giới hóa sản xuất lúa tại xã Vị Thủy; chuẩn bị khu triển lãm, các mô hình trồng lúa, hội thi và các điểm tham quan, du lịch.

Đáng chú ý, Sở đang phối hợp chuẩn bị khoảng 25.000 chậu lúa phục vụ trưng bày, trang trí; xây dựng kế hoạch giới thiệu sản phẩm, thành tựu khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của thành phố. Công tác hậu cần, bố trí địa điểm hội thảo, các cuộc gặp gỡ song phương cũng được triển khai.

Thời gian tới, Sở tiếp tục hoàn thiện các văn bản tổ chức, phân công nhiệm vụ các tiểu ban, thông cáo báo chí; hoàn tất lựa chọn đơn vị tổ chức; rà soát, triển khai các nội dung hội thảo, triển lãm, trình diễn và các hoạt động trong chuỗi Festival.

Tại cuộc họp, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng báo cáo đề xuất của Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI) và Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam về việc tổ chức thêm một cuộc hội thảo vào chiều 24/11, trước hội thảo chính ngày 25/11, nhằm thúc đẩy Liên minh lúa gạo xanh của ASEAN.

Minh Đức (Theo Báo Tin Tức, Lao Động)