Sắp diễn ra Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ II tại Cần Thơ

Chiều 11/11, UBND TP. Cần Thơ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức họp báo thông tin về Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026. Sự kiện diễn ra từ ngày 22 - 25/11 tại Công viên Sông Hậu, phường Cái Khế, TP. Cần Thơ, với quy mô quốc tế, dự kiến thu hút trên 500 đơn vị, gian hàng tham gia.

Phát huy vai trò trung tâm ngành hàng lúa gạo

Với chủ đề “Gạo xanh Việt Nam - Vươn tầm quốc tế”, Festival được kỳ vọng trở thành không gian kết nối các địa phương, doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà khoa học và người nông dân; đồng thời giới thiệu những thành tựu, tiềm năng và định hướng phát triển ngành hàng lúa gạo Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ phát biểu tại buổi họp báo.

Phát biểu tại họp báo, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh, cây lúa, hạt gạo có mối quan hệ sâu sắc với lịch sử, văn hóa và đời sống của người Việt Nam. Không chỉ bảo đảm sinh kế cho hàng triệu nông dân và góp phần giữ vững an ninh lương thực, hạt gạo còn kết tinh công sức, trí tuệ, sự cần cù và sáng tạo của người sản xuất.

Từ một quốc gia từng đối mặt với nhiều khó khăn về lương thực, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những quốc gia sản xuất, xuất khẩu gạo quan trọng trên thế giới. Trong hành trình đó, Đồng bằng sông Cửu Long giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là vùng sản xuất lúa gạo hàng hóa chủ lực, đóng góp lớn vào sản lượng và xuất khẩu gạo của cả nước.

Theo ông Trương Cảnh Tuyên, thành phố có lợi thế về vị trí trung tâm vùng, sản xuất nông nghiệp, chế biến, thương mại, dịch vụ, logistics, khoa học, công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực. Đây là những điều kiện thuận lợi để địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo.

Việc đăng cai Festival không chỉ là niềm vinh dự mà còn đặt ra trách nhiệm để thành phố phát huy vai trò kết nối, mở rộng hợp tác và đóng góp thiết thực vào sự phát triển của ngành hàng lúa gạo Việt Nam.

Nhiều hoạt động triển lãm, kết nối giao thương

Theo Ban tổ chức, chương trình khai mạc Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 22/11 tại Công viên Sông Hậu, dự kiến có khoảng 1.000 đại biểu tham dự. Thành phần khách mời gồm đại diện các nước Đông Nam Á, những quốc gia xuất nhập khẩu gạo lớn trên thế giới, đối tác xuất khẩu gạo của Việt Nam, các tổ chức hợp tác quốc tế liên quan đến ngành hàng lúa gạo và đại biểu trong nước.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ thông tin về các hoạt động tại Festival lúa gạo năm 2026.

Một trong những điểm nhấn của Festival là triển lãm “Con đường lúa gạo từ quá khứ đến tương lai”. Không gian triển lãm tái hiện quá trình phát triển nghề trồng lúa tại Việt Nam, từ phương thức canh tác sơ khai, nền kinh tế tiểu nông, giai đoạn công nghiệp hóa đến nền nông nghiệp hiện đại 4.0. Qua đó, giới thiệu hành trình chuyển đổi của ngành lúa gạo, đồng thời phản ánh những thành tựu và định hướng ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất.

Tại các tuyến đường xung quanh Công viên Sông Hậu, nhiều khu vực triển lãm chuyên đề cũng được bố trí, giới thiệu thành tựu của các bộ, ngành Trung ương và địa phương; sản phẩm của doanh nghiệp lúa gạo Việt Nam; máy móc, thiết bị và vật tư nông nghiệp hiện đại; giải pháp chuyển đổi số trong sản xuất.

Đáng chú ý, khu trưng bày sản phẩm gạo đặc sản, OCOP, gạo hữu cơ, gạo chất lượng cao và các sản phẩm chế biến từ lúa gạo sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, giới thiệu năng lực sản xuất và tìm kiếm đối tác phân phối. Đây cũng là cơ hội để các nhà mua hàng, doanh nghiệp và đối tác quốc tế tiếp cận trực tiếp nguồn cung, chất lượng sản phẩm và tiềm năng của ngành hàng lúa gạo Việt Nam.

Quang cảnh tại buổi họp báo.

Bên cạnh hoạt động triển lãm, TP. Cần Thơ tổ chức 3 hội thi gồm: nghệ thuật từ lúa gạo; “Hương vị hạt ngọc Việt” và sáng tạo trong lĩnh vực lúa gạo. Các hoạt động trình diễn thiết bị, máy móc tiên tiến phục vụ gieo trồng lúa cũng được tổ chức, giới thiệu những giải pháp kỹ thuật có khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.

Trong khuôn khổ Festival, UBND TP. Cần Thơ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội thảo “Tương lai hạt gạo xanh - Giải pháp khoa học, công nghệ, số hóa và phát thải thấp”; diễn đàn xúc tiến đầu tư FDI và hội thảo “Gạo xanh Việt Nam - Kiến tạo giá trị, vươn tầm quốc tế”, đồng thời tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong chuỗi giá trị lúa gạo.

Thông qua các hoạt động này, Festival hướng đến nâng cao năng lực sản xuất, chế biến và thương mại, từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và quốc tế. Việc tăng cường ứng dụng công nghệ, cải tiến quy trình canh tác và phát triển sản phẩm chất lượng cao cũng là những nội dung quan trọng để nâng giá trị hạt gạo Việt Nam.

Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026 được kỳ vọng tạo thêm cơ hội để nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và các địa phương giao lưu, tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, mở rộng hợp tác và tìm kiếm đối tác. Qua đó góp phần tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, kết nối các chủ thể trong chuỗi giá trị, đưa ngành hàng lúa gạo Việt Nam phát triển theo hướng xanh, hiện đại và nâng cao vị thế trên thị trường quốc tế.