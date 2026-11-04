Sắp diễn ra Diễn đàn Văn hóa với Doanh nghiệp 2026 tại Hà Nội

Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với doanh nghiệp” năm 2026 sẽ diễn ra ngày 8/11 tại Hà Nội. (Ảnh: VGP).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam tổ chức Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” năm 2026, nhân dịp kỷ niệm 10 năm triển khai Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (10/11/2016 - 10/11/2026).

Chương trình đồng thời đánh dấu một thập kỷ thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” giai đoạn 2016 - 2026. Đây là dịp nhìn lại những nỗ lực thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp, xác định định hướng và giải pháp để văn hóa kinh doanh trở thành nền tảng phát triển bền vững.

Các đại biểu sẽ cùng nhìn lại hành trình 10 năm xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, công bố Khung hành động phát triển Văn hóa kinh doanh Việt Nam giai đoạn 2026 - 2035.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của sự kiện là Tọa đàm “Đưa Khung hành động 9–4–2 vào thực tiễn - Giải pháp và hành động”. Tại đây, các đại biểu tập trung trao đổi giải pháp nhằm triển khai các mục tiêu phát triển văn hóa kinh doanh trong giai đoạn mới.

Cùng với tọa đàm, chương trình sẽ ra mắt Liên minh chiến lược triển khai Khung hành động giai đoạn 2026 - 2035, tổ chức nghi thức cam kết thực thi và tôn vinh những doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2026.

Diễn đàn quy tụ đại diện cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp. Qua những hoạt động trao đổi, kết nối, sự kiện được kỳ vọng nâng cao nhận thức về vai trò của văn hóa trong sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, chương trình hướng tới thúc đẩy xây dựng đội ngũ doanh nhân có bản lĩnh, trách nhiệm, đạo đức và khát vọng cống hiến; coi văn hóa kinh doanh là lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp và nguồn lực nội sinh của nền kinh tế.

Diễn đàn diễn ra từ 13h30 đến 17h30 ngày 8/11/2026, tại Khách sạn Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội.