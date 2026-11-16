Sắp diễn ra Diễn đàn Thành phố thông minh Việt Nam - ASOCIO 2026, quy tụ hơn 2.000 đại biểu

Diễn đàn Thành phố thông minh Việt Nam - ASOCIO 2026 (Vietnam - ASOCIO Smart City Summit 2026) dự kiến được tổ chức ngày 1-2/12/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, số 57 Phạm Hùng, Hà Nội.

Sự kiện do Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ và sự chủ trì của UBND TP. Hà Nội.

Chương trình có sự tham gia đồng hành của Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam (VAA) trong vai trò kết nối cộng đồng doanh nghiệp quảng cáo, phối hợp xây dựng nội dung chuyên môn, giới thiệu chuyên gia và doanh nghiệp hội viên tham gia các phiên hội thảo, triển lãm TechX.

Qua đó, góp phần tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp quảng cáo với các tổ chức công nghệ, mở rộng cơ hội tiếp cận giải pháp và thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Không gian trưng bày và trình diễn công nghệ tại tầng 1 Sàn Giao dịch Công nghệ Hà Nội. Ảnh: VGP/Minh Anh

Với chủ đề “Đô thị thông minh - Nền tảng thúc đẩy tăng trưởng hai con số”, Diễn đàn ASOCIO hướng tới thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng cường kết nối các nguồn lực phục vụ phát triển đô thị thông minh.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, chương trình dự kiến thu hút hơn 2.000 lượt đại biểu, gồm lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương; đại diện tổ chức, doanh nghiệp quốc tế; chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ, tổ chức tài chính và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Đại diện hợp tác xã, làng nghề, cụm công nghiệp và hộ kinh doanh cũng được mời tham dự.

Trong hai ngày diễn ra, Diễn đàn ASOCIO tổ chức phiên toàn thể và 5 phiên hội thảo chuyên đề về thương mại và tiêu dùng thông minh; bản sao số và xây dựng thông minh; công nghiệp thông minh; chuyển đổi làng nghề và cụm công nghiệp; công nghiệp văn hóa và du lịch.

Cùng với hoạt động hội thảo là triển lãm công nghệ số TechX, giới thiệu các sản phẩm, giải pháp công nghệ và mô hình ứng dụng trong thực tiễn. Chương trình cũng dự kiến tổ chức các hoạt động kết nối cung cầu, giao thương và hợp tác giữa doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế.