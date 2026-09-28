Sắp diễn ra Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026

Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025. (Nguồn: BTC)

Mang tên gọi xuyên suốt qua các năm là “Diễn đàn Kinh tế mùa Thu - Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu” (The Autumn Economic Forum - The Convergence Of New Global Growth Engines), sự kiện được triển khai dưới sự đồng thương hiệu, đồng xây dựng nội dung và phối hợp thực hiện của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF).

Diễn đàn diễn ra trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang tái cấu trúc dưới tác động của các xung đột địa chính trị, bứt phá công nghệ và làn sóng chuyển đổi xanh. Chuỗi giá trị và cung ứng thế giới đang được thiết lập lại theo hướng đa dạng hóa, khu vực hóa và nâng cao khả năng chống chịu, với sự dịch chuyển của các cực tăng trưởng về khu vực châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh.

Tại Việt Nam, khi đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10%/năm và tỷ trọng kinh tế số đạt 30% GDP vào năm 2030, việc định hình các cực tăng trưởng mới và tiếp cận nguồn vốn, công nghệ cùng kinh nghiệm quản trị quốc tế là nhiệm vụ trọng tâm. Trong bối cảnh đó, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế, trung tâm đổi mới sáng tạo và định hướng vươn tầm đô thị toàn cầu.

Chương trình chính của Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2026 lấy chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới” (Collaboration in a New Era), được tổ chức trực tiếp trong hai ngày 27-28/10 tại Thiskyhall (số 10 Mai Chí Thọ, Khu đô thị Sala, phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh).

Sự kiện dự kiến quy tụ khoảng 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế từ khu vực nhà nước, tư nhân, giới học thuật và các định chế, tổ chức quốc tế. Nội dung xuyên suốt của Diễn đàn được xây dựng dựa trên 4 trụ cột chính bao gồm: Vai trò của các siêu đô thị; công nghệ đột phá và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; các mô hình hợp tác trong kỷ nguyên mới; và vai trò tiên phong của khu vực tư nhân trong thúc đẩy tăng trưởng, đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch điều hành WEF Borge Brende phát biểu ghi hình về định hướng chiến lược của WEF trong thúc đẩy chuyển đổi kép toàn cầu và tăng cường hợp tác với các quốc gia, trong đó có những hợp tác chiến lược với Việt Nam, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. (Nguồn: VGP)