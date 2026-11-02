Sắp diễn ra Diễn đàn hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - EU

Năm 2026 đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) khi hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện. Đây là nền tảng quan trọng để mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, đồng thời thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Sau hơn 6 năm thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), thương mại song phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Tuy nhiên, trước những biến động của thị trường quốc tế, doanh nghiệp hai bên đang đứng trước yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh, khả năng chống chịu và thích ứng. Đặc biệt, xu hướng chuyển đổi xanh, phát triển bền vững và tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu đang đặt ra yêu cầu mới, đồng thời mở ra cơ hội hình thành những chuỗi giá trị và mô hình hợp tác mới giữa Việt Nam và EU.

Trong bối cảnh đó, Bộ Công Thương phối hợp với Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, Hội đồng Kinh doanh EU - ASEAN (EU-ABC) và Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu (EuroCham) tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế - thương mại Việt Nam - EU năm 2026 với chủ đề “Định hình tương lai kinh tế xanh và chuỗi giá trị mới”.

Diễn đàn diễn ra vào lúc 13h30 ngày 4/11/2026 tại Hà Nội, với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Công Thương, đại diện các cơ quan quản lý, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, châu Âu. Đáng chú ý, sự kiện có sự tham gia của Đoàn doanh nghiệp cấp cao châu Âu do EU-ABC và EuroCham phối hợp tổ chức sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương trước thềm sự kiện, đại diện Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên (Bộ Công Thương) cho biết, Diễn đàn được tổ chức nhằm tăng cường đối thoại chính sách, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và EU. Đây cũng là kênh tương tác trực tiếp giữa cơ quan quản lý nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp hai bên trong trao đổi thông tin thị trường, xúc tiến thương mại, đầu tư và kết nối đối tác.

Trong bối cảnh kinh tế, thương mại quốc tế có nhiều biến động, các yêu cầu về chuyển đổi xanh, phát triển bền vững và tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng rõ nét, Diễn đàn là dịp để Bộ Công Thương trao đổi trực tiếp với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của châu Âu về định hướng phát triển kinh tế, thương mại, công nghiệp của Việt Nam; đồng thời giới thiệu chính sách và cơ hội hợp tác giữa hai bên.

Thông qua các phiên tham luận và tọa đàm, Diễn đàn tập trung thảo luận những lĩnh vực có nhiều tiềm năng hợp tác như phát triển công nghiệp xanh, chuyển đổi năng lượng, logistics, tài chính xanh, tạo thuận lợi thương mại và phát triển các chuỗi giá trị mới. Trọng tâm là thúc đẩy liên kết giữa các tập đoàn châu Âu với doanh nghiệp Việt Nam, nâng cao năng lực của các nhà cung cấp trong nước, thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao và thúc đẩy chuyển giao công nghệ.

Đặc biệt, việc tăng cường kết nối doanh nghiệp được kỳ vọng tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Cùng với đó, các địa phương có điều kiện giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, chính sách thu hút đầu tư và kết nối trực tiếp với các đối tác châu Âu, qua đó mở rộng cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Thông qua Diễn đàn, việc kết nối chính sách với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ góp phần chuyển hóa tiềm năng hợp tác Việt Nam - EU thành những cơ hội đầu tư, thương mại cụ thể. Đây cũng là dịp để hai bên phát huy hiệu quả Hiệp định EVFTA, mở rộng thị trường cho hàng hóa và doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời tranh thủ nguồn lực về vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản trị từ châu Âu. Qua đó, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam - EU theo hướng thực chất, hiệu quả và bền vững.