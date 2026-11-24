Sự kiện do Bộ Công Thương chủ trì, tổ chức ngày 3/12/2026 tại Hà Nội, với các phiên thảo luận chuyên sâu về công nghệ chiến lược, chuyển đổi số sản xuất và mở rộng thị trường thương mại điện tử. Ảnh: BTC

Dự kiến diễn ra ngày 3/12 tại Hà Nội, Diễn đàn Chuyển đổi số ngành Công Thương 2026 tập trung kết nối cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nhà đầu tư và đối tác công nghệ, thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong sản xuất công nghiệp, năng lượng và thương mại điện tử.

Diễn đàn Chuyển đổi số ngành Công Thương 2026 - Vietnam Digital Industry and Trade Summit 2026 (VDIT26) sẽ được tổ chức tại Khách sạn Đối ngoại, số 33C Phạm Ngũ Lão, Hà Nội. Sự kiện do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp chuyên môn với Cục Thương mại điện tử.

Chương trình dự kiến quy tụ hơn 700 đại biểu, 20 diễn giả và 20 gian hàng triển lãm, với sự tham gia của cơ quan quản lý, địa phương, tổ chức quốc tế, trường đại học, viện nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp trong các lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ, sản xuất, năng lượng, vận tải và logistics.

Phiên toàn thể diễn ra từ 7h30 đến 11h30 ngày 3/12, với chủ đề “Mở rộng dư địa, tạo bệ phóng thúc đẩy tăng trưởng hai con số ngành Công Thương”. Các nội dung thảo luận tập trung vào thể chế, năng lượng, chuyển đổi số, năng lực cạnh tranh và đổi mới sáng tạo; trong đó có thích ứng thể chế số, hoàn thiện môi trường phát triển thương mại điện tử, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm chủ lực địa phương trên nền tảng số và khai thác trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu trong chuỗi giá trị, bán lẻ và sản xuất.

Chiều cùng ngày, từ 13h30 đến 17h, hai phiên chuyên đề được tổ chức song song. Chuyên đề thứ nhất về công nghệ chiến lược, năng lượng sạch, cung ứng xanh và sản xuất thông minh, tập trung vào năng lực công nghiệp cần làm chủ đến năm 2030, tầm nhìn 2045; hạ tầng năng lượng, ứng dụng AI và dữ liệu trong sản xuất.

Chuyên đề thứ hai về tái định hình thương mại điện tử Việt Nam hướng tới khai thác tiềm năng địa phương, kết nối thị trường toàn cầu. Các nội dung đáng chú ý gồm thương mại điện tử xanh và bền vững, minh bạch thuế, hóa đơn điện tử, thanh toán quốc tế, quản trị dòng tiền trong xuất khẩu trực tuyến và hỗ trợ sản phẩm OCOP tiếp cận thị trường.

Trong khuôn khổ sự kiện, Triển lãm Chuyển đổi số ngành Công Thương diễn ra từ 7h đến 17h ngày 3/12, với ba nhóm lĩnh vực chính: năng lượng và điện; sản xuất công nghiệp; thương mại điện tử và xuất nhập khẩu. Các doanh nghiệp sẽ giới thiệu giải pháp quản lý năng lượng thông minh, nhà máy thông minh, tự động hóa, ứng dụng AI, thương mại điện tử xuyên biên giới, logistics điện tử và số hóa chứng từ, truy xuất nguồn gốc.

Thông qua các hoạt động đối thoại, hội thảo và triển lãm, VDIT26 hướng tới tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp, nhà đầu tư và đối tác công nghệ, thúc đẩy ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và mở rộng thị trường.