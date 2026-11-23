Trụ sở Bộ Công Thương. Ảnh: Uyên Hương/Bnews/vnanet.vn

Với ngành công thương, yêu cầu này gắn liền với việc thúc đẩy sản xuất công nghiệp, mở rộng thị trường, phát triển thương mại điện tử và tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, môi trường kinh doanh. Cùng với triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP của Chính phủ chuyển đổi số được xác định là một trong những động lực quan trọng nhằm nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và tạo dư địa phát triển mới cho toàn ngành.

Trên cơ sở đó, Diễn đàn Chuyển đổi số ngành công thương 2026 - Vietnam Digital Industry and Trade Summit 2026 (VDIT26) sẽ được tổ chức ngày 3/12/2026 tại Khách sạn Đối ngoại, số 33C Phạm Ngũ Lão, Hà Nội. Sự kiện do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp chuyên môn với Cục Thương mại điện tử.

Theo Bộ Công Thương, Diễn đàn dự kiến quy tụ hơn 700 đại biểu, 20 diễn giả và 20 gian hàng triển lãm, với sự tham gia của cơ quan quản lý, địa phương, tổ chức quốc tế, trường đại học, viện nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp trong các lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ, sản xuất, năng lượng, vận tải và logistics.

Điểm nhấn của chương trình là phiên toàn thể với chủ đề "Mở rộng dư địa, tạo bệ phóng thúc đẩy tăng trưởng hai con số ngành công thương". Phiên toàn thể tập trung thảo luận những vấn đề có tính nền tảng đối với quá trình phát triển của ngành, từ thể chế, năng lượng, chuyển đổi số đến năng lực cạnh tranh và đổi mới sáng tạo. Các tham luận đề cập đến thích ứng thể chế số, hoàn thiện môi trường phát triển thương mại điện tử, định hướng chuyển đổi số ngành công thương, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm chủ lực địa phương trên nền tảng số và khai thác trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu trong chuỗi giá trị, bán lẻ và sản xuất.

Đáng chú ý, phiên tọa đàm "Chuyển đổi số trong kiến tạo động lực sản xuất và thị trường thương mại điện tử, tăng tốc thực hiện mục tiêu tăng trưởng ngành Công Thương" sẽ tập trung trao đổi từ góc độ thực tiễn triển khai. Đại diện cơ quan quản lý, đơn vị nghiên cứu, địa phương và doanh nghiệp cùng nhận diện những khó khăn về hạ tầng số, nguồn lực và năng lực ứng dụng công nghệ, đồng thời đề xuất giải pháp có khả năng triển khai, nhân rộng.

Trong khuôn khổ diễn đàn, hai phiên chuyên đề sẽ được tổ chức song song, tập trung vào hai lĩnh vực trọng tâm là công nghiệp và thương mại điện tử.

Chuyên đề thứ nhất với chủ đề "Bứt phá công nghệ chiến lược trong kỷ nguyên số: Năng lượng sạch, cung ứng xanh và sản xuất thông minh" hướng tới nâng cao năng lực công nghệ và vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị.

Các nội dung thảo luận tập trung nhận diện những năng lực công nghiệp cần làm chủ đến năm 2030, tầm nhìn 2045; phân tích điểm nghẽn về năng lực sản xuất, hạ tầng năng lượng và chuỗi cung ứng. Đồng thời, chuyên đề đề cập đến phát triển công nghệ chiến lược, bảo đảm hạ tầng điện cho giai đoạn tăng trưởng cao, ứng dụng AI và dữ liệu trong sản xuất, thúc đẩy năng lượng sạch và mô hình sản xuất, tiêu dùng bền vững.

Phiên tọa đàm trong chuyên đề này sẽ tạo diễn đàn trao đổi giữa đại diện các Cục, Vụ, Viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, năng lượng, công nghệ. Qua đó, các bên cùng tìm kiếm giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy công nghiệp Việt Nam thích ứng với những thay đổi của kỷ nguyên số.

Ngoài ra, chuyên đề thứ hai "Tái định hình thương mại điện tử Việt Nam: Khai mở tiềm năng địa phương, kết nối thị trường toàn cầu" tập trung vào yêu cầu mở rộng thị trường và nâng cao năng lực kinh doanh trực tuyến. Các tham luận xoay quanh việc hoàn thiện Bộ tiêu chí thương mại điện tử xanh và bền vững; minh bạch thuế, hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh số; thanh toán quốc tế và quản trị dòng tiền trong xuất khẩu trực tuyến.

Bên cạnh đó là các giải pháp thúc đẩy bán lẻ số tại địa phương, hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, sản phẩm OCOP tiếp cận thị trường, nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng và trách nhiệm của KOL, KOC đối với người tiêu dùng.

Phiên tọa đàm chuyên đề hướng tới kết nối năng lực số của doanh nghiệp địa phương với các nền tảng thương mại, hệ thống phân phối và thị trường quốc tế, đồng thời thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái thương mại điện tử minh bạch, bền vững và có khả năng mở rộng. Song song với các phiên hội thảo,

Triển lãm Chuyển đổi số ngành công thương sẽ diễn ra từ 7h- 17h ngày 3/12, tạo không gian để doanh nghiệp giới thiệu công nghệ, giải pháp và mô hình ứng dụng trong quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Đặc biệt, Triển lãm tập trung vào ba nhóm lĩnh vực chính; trong đó, nhóm năng lượng và điện giới thiệu các giải pháp quản lý năng lượng thông minh (EMS), lưới điện số, điện mặt trời, hệ thống lưu trữ năng lượng và tối ưu tiêu thụ điện.

Nhóm sản xuất công nghiệp tập trung vào nhà máy thông minh, tự động hóa, hệ thống quản trị sản xuất (MES), robot công nghiệp và ứng dụng AI. Nhóm thương mại điện tử và xuất nhập khẩu giới thiệu giải pháp thương mại điện tử xuyên biên giới, logistics điện tử, chuỗi cung ứng số, tự động hóa thương mại và số hóa chứng từ, truy xuất nguồn gốc.

Thông qua các phiên đối thoại, hội thảo chuyên sâu và hoạt động triển lãm, VDIT26 hướng tới tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp, nhà đầu tư và đối tác công nghệ; thúc đẩy ứng dụng công nghệ vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh, qua đó nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường.