Sắp diễn ra Diễn đàn Bộ Công an - Trung ương Hội Nông dân Việt Nam 'Lắng nghe nông dân nói'

Diễn đàn Bộ Công an - Trung ương Hội Nông dân Việt Nam “Lắng nghe nông dân nói” lần thứ I năm 2026 sẽ tạo thêm kênh đối thoại, tiếp nhận những tâm tư, kiến nghị từ cán bộ, hội viên và nông dân. Trong ảnh: Công an xã Xín Mần (Tuyên Quang) giúp người dân thu hoạch gừng đến vụ.

Theo kế hoạch, Diễn đàn Bộ Công an - Trung ương Hội Nông dân Việt Nam “Lắng nghe nông dân nói” lần thứ I - năm 2026 sẽ diễn ra vào sáng Chủ nhật, ngày 11/10/2026 tại Trung tâm Hội nghị số 37 Hùng Vương, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Chương trình dự kiến bắt đầu từ 8 giờ 30 phút và được tổ chức trong thời gian nửa ngày.

Diễn đàn được tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, đánh dấu lần đầu tiên Bộ Công an và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp tổ chức một diễn đàn đối thoại chuyên biệt nhằm lắng nghe tiếng nói từ cán bộ Hội, hội viên và nông dân trên cả nước.

Theo Công văn của Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an, việc tổ chức chương trình được triển khai trên cơ sở Kế hoạch số 21-KH/HNDTW ngày 27/8/2026 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Thời gian và địa điểm tổ chức Diễn đàn đã được báo cáo và thống nhất với lãnh đạo Bộ Công an.

Tạo kênh đối thoại trực tiếp với nông dân

Việc tổ chức Diễn đàn nhằm tăng cường hoạt động đối thoại, lắng nghe ý kiến từ thực tiễn sản xuất và đời sống của cán bộ, hội viên, nông dân; qua đó kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn nông thôn.

Trước đó, sau khi có sự thống nhất của Bộ Công an, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ban hành kế hoạch tổ chức Diễn đàn và giao Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt tham mưu, trực tiếp triển khai chương trình.

Hoạt động cũng gắn với việc triển khai “Tháng nghe dân nói”, hướng tới mở rộng các kênh tiếp nhận ý kiến của người dân, tăng cường đối thoại và đưa những vấn đề phát sinh từ cơ sở tới các cơ quan có trách nhiệm xem xét, giải quyết. Kế hoạch tổ chức “Tháng nghe dân nói” năm 2026 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xác định việc lắng nghe phải đi đôi với xử lý kiến nghị và lấy kết quả thực tế, mức độ hài lòng của người dân làm một trong những căn cứ đánh giá hiệu quả.

Thông qua Diễn đàn, những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân ở khu vực nông thôn, nhất là trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, dự kiến sẽ được phản ánh, trao đổi trực tiếp với các cơ quan chức năng.

Đây cũng là cơ hội để cơ quan quản lý nắm bắt rõ hơn những vấn đề về an ninh, trật tự phát sinh từ cơ sở; đồng thời phát huy vai trò của người dân trong phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật.

Quan tâm an ninh, trật tự trong quá trình xây dựng nông thôn mới

Một trong những nội dung trọng tâm được đặt ra tại Diễn đàn là tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách và pháp luật liên quan đến bảo đảm an ninh, trật tự; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm tại khu vực nông thôn.

Theo kế hoạch được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam công bố trước đó, chương trình còn hướng tới trao đổi về xây dựng lực lượng công an gắn với địa bàn cơ sở; ứng dụng chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính cũng như phát huy công nghệ số để vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật.

Việc duy trì môi trường nông thôn an toàn, ổn định có ý nghĩa trực tiếp đối với đời sống người dân cũng như quá trình tổ chức sản xuất, liên kết phát triển kinh tế và xây dựng các cộng đồng nông thôn bền vững.

Diễn đàn đồng thời được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và tăng cường sự tham gia, giám sát của người dân trong phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là một trong những nội dung gắn với thực hiện các tiêu chí về an ninh, trật tự trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030.

Diễn đàn lần thứ I vì vậy không chỉ là dịp cung cấp thông tin về các chính sách, quy định liên quan đến an ninh, trật tự ở nông thôn mà còn tạo thêm một kênh để tiếng nói từ cơ sở được chuyển tải trực tiếp tới các cơ quan chức năng, qua đó tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng công an, tổ chức Hội Nông dân và cộng đồng dân cư trong xây dựng nông thôn an toàn, văn minh và phát triển bền vững.

Phạm Thông