Sắp diễn ra đại nhạc hội quy mô lớn chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội. Ảnh minh họa

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: Đây là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức, do đó công tác chuẩn bị phải tạo được dấu ấn đậm nét, định hình giá trị và sức sống lâu dài. "Mục tiêu là để mỗi năm đến ngày 24/11, người dân mong đợi, chủ động tham gia và thực sự thấy mình là một phần của Ngày Văn hóa", Phó Thủ tướng khẳng định.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã giao Thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức một đêm nhạc cấp quốc gia. Với quy mô dự kiến lên tới 60.000 người tham dự, chương trình hướng tới sự bùng nổ về mặt nghệ thuật đi kèm phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn.

Kế hoạch tổ chức đêm diễn quy mô lớn tại Hà Nội bắt nguồn từ những tín hiệu tích cực trong thói quen thưởng thức nghệ thuật của thế hệ trẻ suốt thời gian qua. Giai đoạn 2025-2026 ghi nhận sự lên ngôi mạnh mẽ của gần 20 đại sự kiện âm nhạc mang tinh thần chính luận trên cả hai miền Nam - Bắc.

Tiêu biểu có thể kể đến chuỗi đêm diễn "Tổ quốc trong tim" hay các chương trình "Việt Nam trong tôi", "Dưới cờ vinh quang"... Sự kết hợp khéo léo giữa các giai điệu cách mạng kinh điển với tư duy hòa âm phối khí hiện đại, đi kèm công nghệ ánh sáng tiên tiến đã biến những sân vận động lớn thành "điểm hẹn của trái tim". Hàng chục vạn bạn trẻ mang áo cờ đỏ sao vàng, hòa giọng trong niềm tự hào dân tộc đã tạo nên một hình ảnh đẹp chưa từng có trong đời sống âm nhạc đương đại.

Theo các chuyên gia nghiên cứu văn hóa, hiệu ứng lan tỏa từ những đêm nhạc này cho thấy: Nghệ thuật chính luận hoàn toàn có thể chinh phục giới trẻ nếu biết cách chạm vào cảm xúc bằng ngôn ngữ thời đại. Đây chính là tiền đề quan trọng để đêm đại ca nhạc 24/11 tới đây tại Thủ đô trở thành một sản phẩm văn hóa mẫu mực.

Việc đưa một chương trình nghệ thuật chính luận quy mô lớn về với Thủ đô không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa ngày càng cao của công chúng, mà còn thể hiện tầm vóc của Hà Nội trong vai trò trung tâm hội tụ và lan tỏa các giá trị di sản. Đêm đại nhạc hội 24/11 tại Sân vận động Mỹ Đình được kỳ vọng sẽ trở thành cột mốc khởi đầu ấn tượng, định hình sức sống lâu dài cho Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời tiếp tục khơi dậy tinh thần tự hào, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ đối với Tổ quốc.