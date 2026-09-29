Sắp diễn ra Đại lễ hội 30 năm Hàng Việt Nam Chất lượng cao

Hơn 600 trang tư liệu về hành trình 30 năm hàng Việt

Sáng 29/9, tại TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao tổ chức họp báo giới thiệu Lễ hội kỷ niệm 30 năm Hàng Việt Nam Chất lượng cao - “Tự hào và tiếp nối”.

Họp báo giới thiệu Lễ hội kỷ niệm 30 năm Hàng Việt Nam Chất lượng cao - “Tự hào và tiếp nối”

Lễ hội diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 8-11/10/2026 tại Công viên Lê Văn Tám, TP. Hồ Chí Minh, với các hoạt động trải nghiệm, triển lãm, cuộc thi, Company Tour, chương trình nghệ thuật và không gian tương tác dành cho người tiêu dùng.

Theo Ban Tổ chức, chương trình kỷ niệm được triển khai trong nhiều tháng, tập trung lưu giữ tư liệu, kể lại lịch sử thị trường, kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng và tạo không gian để thế hệ trẻ tham gia.

Không gian lễ hội được tổ chức ngoài trời. Cách làm này gắn với quá trình hình thành chương trình Hàng Việt Nam Chất lượng cao, khi chương trình bắt đầu từ sự lựa chọn của người tiêu dùng. Ở dấu mốc 30 năm, người tiêu dùng tiếp tục là đối tượng được tri ân và trực tiếp gặp gỡ doanh nghiệp.

Đại biểu tham dự họp báo.

Chia sẻ tại họp báo, bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao, cho biết lễ hội diễn ra từ ngày 8-11/10 là điểm hẹn tập trung của chương trình kỷ niệm. Trong nhiều tháng, Hiệp hội Hàng Việt Nam Chất lượng cao và Trung tâm BSA cùng doanh nghiệp, chuyên gia, nhà báo, nghệ sĩ, người tiêu dùng và các đối tác thực hiện nhiều phần việc lưu giữ tư liệu và kể lại lịch sử thị trường.

Một công trình trọng tâm là cuốn “Lịch sử kinh thương 30 năm Hàng Việt - Tự hào và tiếp nối”, với hơn 600 trang. Nội dung ghi lại những chuyển động của thị trường Việt Nam qua câu chuyện doanh nghiệp, thương hiệu, người tiêu dùng và các chương trình trong ba thập niên.

Tư liệu đề cập những hội chợ Hàng Việt Nam Chất lượng cao đầu tiên, quá trình doanh nghiệp tiếp cận thị trường, xây dựng thương hiệu, đưa hàng Việt về nông thôn; các chương trình Doanh nghiệp dẫn đầu - LBC, Mekong Connect, Hàng Việt Nam Chất lượng cao - Chuẩn hội nhập, Khởi nghiệp Xanh và hoạt động cộng đồng Vòng Tay Việt.

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao.

Sách cũng ghi lại quá trình chuyển đổi xanh, số hóa, áp dụng tiêu chuẩn mới cùng câu chuyện của nhiều thế hệ doanh nhân và doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn.

Song song với sách, Ban Tổ chức sưu tầm ảnh, lời kể, phát biểu và các mốc sự kiện để phục vụ triển lãm, video và chương trình lễ hội. Landing Page 30 năm tại 30nam.hvnclc.vn được xây dựng để lưu giữ bài viết, hình ảnh, video, câu chuyện doanh nghiệp và ký ức người tiêu dùng.

Người trẻ, doanh nghiệp và người tiêu dùng cùng tham gia

Ban Tổ chức phát động các hoạt động như “Hàng Việt trong mắt người trẻ”, “Mỗi bức ảnh - Một câu chuyện Hàng Việt” và “Vũ điệu Tự hào Hàng Việt Nam”. Cuộc thi viết “Hàng Việt trong mắt người trẻ” dành cho những người sinh từ năm 2000 trở đi, thu hút gần 100 bài dự thi.

Các bài viết tập trung vào trải nghiệm, ký ức, lựa chọn tiêu dùng và kỳ vọng của người trẻ đối với doanh nghiệp Việt. Cuộc thi đồng diễn gắn với “Bài ca Hàng Việt” cũng đưa nội dung kỷ niệm đến mạng xã hội, trường học và cộng đồng. Dự kiến tại đêm bế mạc 11/10, Ban Tổ chức trao giải các cuộc thi viết, ảnh và đồng diễn.

Vinh danh doanh nghiệp đạt nhãn hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao 2026.

Chuỗi Company Tour và Chương trình Khám phá bên trong nhà máy Hàng Việt Nam Chất lượng cao đưa báo chí, chuyên gia, trường học, sinh viên và cộng đồng đến nơi sản phẩm được tạo ra. Người tham dự có cơ hội tìm hiểu vùng nguyên liệu, dây chuyền sản xuất, phòng kiểm nghiệm, trung tâm nghiên cứu và trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp. Đặc biệt, ngày 25/9, Company Tour 30 năm tại Nhà máy Vikoda - Đảnh Thạnh, Khánh Hòa, được tổ chức với chủ đề “Đi tìm Ngọc trong đá”, tìm hiểu nguồn khoáng, quy trình kiểm soát chất lượng, công nghệ, quản trị và câu chuyện thị trường của doanh nghiệp.

Tri ân người tiêu dùng là nội dung xuyên suốt lễ hội. Tại “Bức tường ký ức”, khách tham quan có thể viết lời nhắn hoặc câu chuyện về những thương hiệu Việt từng gắn với gia đình. Doanh nghiệp có cơ hội gặp khách hàng, lắng nghe phản hồi và giới thiệu sản phẩm.

Bốn ngày với nhiều hoạt động trải nghiệm và kết nối

Triển lãm “Hành trình 30 năm” trưng bày hình ảnh, tư liệu qua các giai đoạn, các kỳ công bố Hàng Việt Nam Chất lượng cao, sản phẩm tiêu biểu và thương hiệu đã tạo dấu ấn trên thị trường. “Con đường thương hiệu Việt” dành không gian cho các doanh nghiệp nhiều năm được người tiêu dùng bình chọn Hàng Việt Nam Chất lượng cao.

Hàng Việt Nam Chất lượng cao ngày càng được người tiêu dùng tin tưởng và lựa chọn.

Lễ hội còn có Passport Dấu ấn Hàng Việt, khu check-in, gameshow “Người tiêu dùng và Hàng Việt”, hoạt động đoán giá sản phẩm, thi kiến thức giữa các gia đình và “Giờ vàng Hàng Việt”. Hoạt động gian hàng diễn ra từ 8g30 đến 21g30 mỗi ngày.

Ngày 8/10 có chủ đề “Khởi nguồn niềm tin - Vinh danh doanh nghiệp Việt”, với chương trình khai mạc, sân khấu hóa, tri ân và vinh danh doanh nghiệp. Ngày 9/10 mang chủ đề “Thắp sáng ước mơ”, với gameshow dành cho người tiêu dùng, hoạt động của học viên Trường HOPE và chương trình “Niềm tin và hy vọng”.

Ngày 10/10 có chủ đề “Hàng Việt - Tự hào vươn xa”, tiếp tục các hoạt động mua sắm, tương tác, gameshow và văn nghệ - tạp kỹ. Ngày 11/10 với chủ đề “Kết nối - Tương lai” khép lại lễ hội bằng chương trình nghệ thuật, trao giải các cuộc thi và đồng diễn “Bài ca Hàng Việt”.

Điểm nhấn tối khai mạc 8/10 là chương trình sân khấu hóa “30 năm về trong một giờ”, do NSƯT Ngô Phạm Hạnh Thúy - Đại sứ Hàng Việt - đảm nhiệm vai trò Tổng đạo diễn. Chương trình kết hợp âm nhạc, hoạt cảnh, phim tư liệu, nhân vật thật và công nghệ trình diễn để kể lại các lát cắt của hành trình 30 năm.

Cùng với sân khấu hóa, đêm khai mạc là dịp vinh danh, trao bằng khen cho các doanh nghiệp có đóng góp trong chặng đường phát triển của Hàng Việt Nam Chất lượng cao. Theo chương trình dự kiến, doanh nghiệp được ghi nhận bởi UBND TP. Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương, VCCI, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ và Ban Tổ chức.

Theo Ban Tổ chức, 30 năm Hàng Việt Nam Chất lượng cao diễn ra trong bối cảnh yêu cầu đối với doanh nghiệp thay đổi. Bên cạnh chất lượng, mẫu mã và niềm tin thị trường, doanh nghiệp phải quan tâm đến tiêu chuẩn quốc tế, công nghệ, truy xuất nguồn gốc, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi xanh. “Tiếp nối” được đặt trong yêu cầu xây dựng năng lực mới phù hợp với người tiêu dùng và thị trường. Lễ hội kết nối nhiều thế hệ doanh nghiệp, người tiêu dùng, chuyên gia và người trẻ, qua đó nhìn lại hành trình đã qua và mở thêm không gian tương tác cho chặng đường phía trước.