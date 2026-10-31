Sắp diễn ra Đại hội đồng Liên đoàn các tổ chức phụ nữ ASEAN (ACWO) 2026 tại Việt Nam

Được thành lập từ năm 1981, ACWO là tổ chức khu vực giữ vai trò hạt nhân kết nối các tổ chức phụ nữ quốc gia, tích cực thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao quyền năng cho phụ nữ và tham gia các cơ chế toàn cầu của Liên hợp quốc.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì tổ chức Cuộc họp Ban Lãnh đạo và Đại hội đồng Liên đoàn các Tổ chức Phụ nữ ASEAN (ACWO) lần thứ 22.

Sự kiện năm nay quy tụ khoảng 100 đại biểu tiêu biểu đến từ 11 đoàn phụ nữ các nước thành viên ACWO, quan sát viên Đông Timor, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đại sứ quán và các tổ chức quốc tế. Dự kiến, sự kiện sẽ vinh dự đón Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tham dự lễ khai mạc.

Tâm điểm của Đại hội đồng là phiên thảo luận chuyên đề: "An toàn cho phụ nữ và trẻ em trong bối cảnh chuyển đổi số" nhằm chia sẻ sáng kiến ứng phó với rủi ro mạng và phát huy vai trò của phụ nữ trong an ninh số.

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng sẽ thực hiện nghi thức chuyển giao vai trò Chủ tịch luân phiên ACWO nhiệm kỳ 2027-2028 cho đại diện Indonesia. Bên lề hội nghị, các đại biểu sẽ tham gia hoạt động trải nghiệm văn hóa, danh thắng tại tỉnh Ninh Bình và giao lưu nghệ thuật truyền thống.