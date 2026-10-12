Sắp diễn ra Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia

Theo đó, cuộc thi dự kiến diễn ra từ ngày 22-10 đến 22-11-2026. Nội dung thi tập trung vào chủ trương, đường lối của Đảng; những chỉ đạo, định hướng quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Qua đó thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; khung kiến thức, kỹ năng số cơ bản. Các phong trào thi đua của các cấp, ngành, địa phương và các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp về chuyển đổi số quốc gia góp phần xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Đối tượng dự thi gồm: báo cáo viên các cấp và đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt của Đảng ở cơ sở; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; chiến sĩ các lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội; các tầng lớp nhân dân ở trong và ngoài nước…